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Номер извещения
32009811197
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 17:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Почтовый адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Контактный телефон
+7 4012 55-66-14
Факс
Адрес электронной почты
dementievaev@fakel-russia.com
Ф.И.О. контактного лица
Дементьева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Калининград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 11:00 GMT +328.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811197Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP Калининград
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 11:0028.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811197Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP Калининград
Подведение итогов не позднее
28.12.2020 15:0028.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811197Подведение итогов не позднее Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP Калининград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP
Начальная цена
3 720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
1116000,00
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «ОКБ «Факел»
Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»
Адрес местонахождения
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
62.02.20.190
62.02
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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