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    Главная / Торги / Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP

    Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811197Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP КалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009811197

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 17:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ОЗП_доработка_1С.zip

    Протокол_3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-66-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    dementievaev@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дементьева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 11:00 GMT +328.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811197Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP Калининград

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 11:0028.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811197Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP Калининград

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 15:0028.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811197Подведение итогов не позднее Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP Калининград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811197Подведение итогов не позднее Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по настройке и модификации информационной системы управления и учета на базе 1С:ERP

    Начальная цена

    3 720 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    1116000,00

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    62.02.20.190

    Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    62.02

    Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821188/name/5fe9e863749c32.71099306

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий"

    Кол-во: 1.00000

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