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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП048233
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Автошины для спецтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.12.2020 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
e.semushin@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семушин Егор Леонидович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автошины для спецтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 16:00 GMT +322.12.2020 16:0022.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048233Дата и время окончания срока приема заявок Автошины для спецтехникиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 09:0015.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048233Подведение итогов не позднее Автошины для спецтехникиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автошины для спецтехники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
22.11.1
Документация лота
Кол-во: 70
Кол-во: 1
Кол-во: 60
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 60
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 16
Кол-во: 1
Кол-во: 16
Кол-во: 13
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