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    Главная / Торги / Автошины для спецтехники

    Автошины для спецтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 16:0022.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048233Дата и время окончания срока приема заявок Автошины для спецтехникиСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048233

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автошины для спецтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП048233_ЭТП.pdf

    Договор_поставки_ООО_ГАС.DOC

    ТКП_поставка_автошин_для_спецтехники.xlsx

    Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Приложение__2_Особые_условия_к_договорам_2.0.docx

    Спецификация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    e.semushin@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семушин Егор Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автошины для спецтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 16:00 GMT +322.12.2020 16:0022.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048233Дата и время окончания срока приема заявок Автошины для спецтехникиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 09:0015.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048233Подведение итогов не позднее Автошины для спецтехникиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048233Подведение итогов не позднее Автошины для спецтехникиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автошины для спецтехники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/856990/name/603781d36a5b46.90799563

    25.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина автомобильная 12.00 R24 Pirelli TG85 160/156"

    Кол-во: 70

    "Позиция 2"

    "Контейнер 20-ф (Шина автомобильная 12.00 R24 Pirelli TG85 160/156)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шина автомобильная 12.00R20 ИД-304, НС14, с камерами, без о/л"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Шина автомобильная 235/75 R17,5 (Прицепная)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Шина автомобильная 275/70 R 22,5 TyRex All Steel VC-1 148/145J"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Шина автомобильная 315/80 R22,5 156/150 Cordiant (ведущая ось) CORDIANT PROFESSIONAL DM-1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Шина автомобильная 315/80 R22,5 156/150 Cordiant (передняя ось) CORDIANT PROFESSIONAL VM-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Шина автомобильная 425/85 R21 НС14, c камерой, без о/л Tyrex CRG POWER"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Шина автомобильная c камерой, без о/л 14.00 R20 ОИ-25 НС14"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Шина автомобильная Continental 395/85R20 168J BKT Earthmax SR 33 TL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Шина пневматическая 16.00 R24 Forward Industrial 140"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Шина SOLIDEAL (CAMSO) 440/80-24 (16.9-24) 154A8 TL MPT 732"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "Шина пневматическая 17.5 R25 BKT GR-288TL 16PR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Шина SOLIDEAL (CAMSO) 400/80-24 TM R4"

    Кол-во: 16

    "Позиция 15"

    "Шина автомобильная Pirelli PS22 14.00 R20 164/160G"

    Кол-во: 13

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