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Номер извещения
32009811125
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации на поставку товаров по номенклатурной группе: "Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 17:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
Почтовый адрес
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Контактный телефон
+7 861 279-44-52 доб. 4452
Факс
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Адрес электронной почты
E.Kolyshnitsyna@gazpromgk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колышницына Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г.Краснодар, ул. Строителей, д.23
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплектующие компьютерной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 14:59 GMT +329.12.2020 14:5929.12.2020 14:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811125Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие компьютерной техникиг.Краснодар, ул. Строителей, д.23
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 15:0029.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811125Дата и время вскрытия заявок Комплектующие компьютерной техникиг.Краснодар, ул. Строителей, д.23
Подведение итогов не позднее
12.01.2021 12:0012.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811125Подведение итогов не позднее Комплектующие компьютерной техникиг.Краснодар, ул. Строителей, д.23
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплектующие компьютерной техники
Начальная цена
3 930 351,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прилагаемой закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно прилагаемой закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
26.20.11.110
26.20
Документация лота
Кол-во:
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