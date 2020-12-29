Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Отбор организации на поставку товаров по номенклатурной группе: "Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника"

    Отбор организации на поставку товаров по номенклатурной группе: "Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 14:5929.12.2020 14:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811125Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие компьютерной техникиг.Краснодар, ул. Строителей, д.23Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009811125

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    193-18/2020

    Наименование закупки

    Отбор организации на поставку товаров по номенклатурной группе: "Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 17:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ЗПЭ__193_18_2020.rar

    32009811125_итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    Почтовый адрес

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Контактный телефон

    +7 861 279-44-52 доб. 4452

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    E.Kolyshnitsyna@gazpromgk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колышницына Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Краснодар, ул. Строителей, д.23

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплектующие компьютерной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 14:59 GMT +329.12.2020 14:5929.12.2020 14:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811125Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие компьютерной техникиг.Краснодар, ул. Строителей, д.23

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 15:0029.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811125Дата и время вскрытия заявок Комплектующие компьютерной техникиг.Краснодар, ул. Строителей, д.23

    Подведение итогов не позднее

    12.01.2021 12:0012.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811125Подведение итогов не позднее Комплектующие компьютерной техникиг.Краснодар, ул. Строителей, д.23

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811125Подведение итогов не позднее Комплектующие компьютерной техникиг.Краснодар, ул. Строителей, д.23

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие компьютерной техники

    Начальная цена

    3 930 351,09

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825091/name/5ffc357f120220.45450898

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАС
    Попозиционная № ГП137252
    Поставка компьютерной и офисной техники
    Поставка компьютерной и офисной техники
    438281
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2021 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК -АЗК
    Запрос предложений № ГП006111
    закупка оргтехники и комплектующих
    закупка оргтехники и комплектующих
    356323
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.06.2020 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить