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    Главная / Торги / Приобретение расходных материалов и принадлежностей для оргтехники

    Приобретение расходных материалов и принадлежностей для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 09:5925.12.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811301Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение расходных материалов и принадлежностей для оргтехникиСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009811301

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    084/20/16.12.2020

    Наименование закупки

    Приобретение расходных материалов и принадлежностей для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    16.12.2020 17:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.rar

    Итоговый_протокол_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Почтовый адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Контактный телефон

    +7 079 54-03812 доб. 6095403

    Факс

    +7 812 609-52-10

    Адрес электронной почты

    U2900018@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волкова Виктория Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение расходных материалов и принадлежностей для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811301Подведение итогов не позднее Приобретение расходных материалов и принадлежностей для оргтехникиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение расходных материалов и принадлежностей для оргтехники

    Начальная цена

    2 128 767,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Классификатор ОКПД2

    27.20.11.000

    Элементы первичные и батареи первичных элементов

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20.1

    Производство первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823821/name/5fec80349bd104.88418172

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей"

    Кол-во: 598.00000

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