Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), осуществлению всех действий по прохождению экспертизы проектной документации с получением положительного заключения; - реконструкции котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, п. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, корпус 2, лит. А, и строительству тепловых сетей, для подключения объекта "Строительство зданий детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, (ул. Пляжевая, дом 10, лит. Е); - проведению пусконаладочных работ "под нагрузкой" Объекта 1626/78/2020

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009811123 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), осуществлению всех действий по прохождению экспертизы проектной документации с получением положительного заключения; - реконструкции котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, п. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, корпус 2, лит. А, и строительству тепловых сетей, для подключения объекта "Строительство зданий детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, (ул. Пляжевая, дом 10, лит. Е); - проведению пусконаладочных работ "под нагрузкой" Объекта 1626/78/2020 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО Юридический адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708 Почтовый адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8 Контактный телефон +7 812 334-50-60 доб. 5115 Факс -- Адрес электронной почты PuliaevskaiaVL@ptenergo.ru Ф.И.О. контактного лица Пуляевская Виолетта Лаврентьевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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