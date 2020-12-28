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Номер извещения
32009811123
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), осуществлению всех действий по прохождению экспертизы проектной документации с получением положительного заключения; - реконструкции котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, п. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, корпус 2, лит. А, и строительству тепловых сетей, для подключения объекта "Строительство зданий детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, (ул. Пляжевая, дом 10, лит. Е); - проведению пусконаладочных работ "под нагрузкой" Объекта 1626/78/2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 17:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60 доб. 5115
Факс
--
Адрес электронной почты
PuliaevskaiaVL@ptenergo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пуляевская Виолетта Лаврентьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), осуществлению всех действий по прохождению экспертизы проектной документации с получением положительного заключения; - реконструкции котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, п. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, корпус 2, лит. А, и строительству тепловых сетей, для подключения объекта "Строительство зданий детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, (ул. Пляжевая, дом 10, лит. Е); - проведению пусконаладочных работ "под нагрузкой" Объекта 1626/78/2020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811123Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), осуществлению всех действий по прохождению экспертизы проектной документации с получением положительного заключения; - реконструкции котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, п. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, корпус 2, лит. А, и строительству тепловых сетей, для подключения объекта "Строительство зданий детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, (ул. Пляжевая, дом 10, лит. Е); - проведению пусконаладочных работ "под нагрузкой" Объекта 1626/78/2020Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811123Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), осуществлению всех действий по прохождению экспертизы проектной документации с получением положительного заключения; - реконструкции котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, п. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, корпус 2, лит. А, и строительству тепловых сетей, для подключения объекта "Строительство зданий детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, (ул. Пляжевая, дом 10, лит. Е); - проведению пусконаладочных работ "под нагрузкой" Объекта 1626/78/2020Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 16:0029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811123Подведение итогов не позднее Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), осуществлению всех действий по прохождению экспертизы проектной документации с получением положительного заключения; - реконструкции котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, п. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, корпус 2, лит. А, и строительству тепловых сетей, для подключения объекта "Строительство зданий детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, (ул. Пляжевая, дом 10, лит. Е); - проведению пусконаладочных работ "под нагрузкой" Объекта 1626/78/2020Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811123Подведение итогов не позднее Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), осуществлению всех действий по прохождению экспертизы проектной документации с получением положительного заключения; - реконструкции котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, п. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, корпус 2, лит. А, и строительству тепловых сетей, для подключения объекта "Строительство зданий детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, (ул. Пляжевая, дом 10, лит. Е); - проведению пусконаладочных работ "под нагрузкой" Объекта 1626/78/2020Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), осуществлению всех действий по прохождению экспертизы проектной документации с получением положительного заключения; - реконструкции котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, п. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, корпус 2, лит. А, и строительству тепловых сетей, для подключения объекта "Строительство зданий детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10, (ул. Пляжевая, дом 10, лит. Е); - проведению пусконаладочных работ "под нагрузкой" Объекта 1626/78/2020
Начальная цена
35 863 347,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 450 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации) – 1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
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Документация лота
Кол-во: 1.00000
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