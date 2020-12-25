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    Главная / Торги / Открытый редукцион №ОР20-12-195 предмет: «Услуги по технической поддержке оборудования с ПО Hitachi Vantara для нужд Банка ГПБ (АО)»

    Открытый редукцион №ОР20-12-195 предмет: «Услуги по технической поддержке оборудования с ПО Hitachi Vantara для нужд Банка ГПБ (АО)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048028Дата и время окончания срока приема заявок «Услуги по технической поддержке оборудования с ПО Hitachi Vantara для нужд Банка ГПБ (АО)»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048028

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОР20-12-195

    Наименование закупки

    Открытый редукцион №ОР20-12-195 предмет: «Услуги по технической поддержке оборудования с ПО Hitachi Vantara для нужд Банка ГПБ (АО)»

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    16.12.2020 16:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОР20_12_195_.zip

    ГП048028_second_parts_protocol.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солкан Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Услуги по технической поддержке оборудования с ПО Hitachi Vantara для нужд Банка ГПБ (АО)»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 17:0031.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048028Подведение итогов не позднее «Услуги по технической поддержке оборудования с ПО Hitachi Vantara для нужд Банка ГПБ (АО)»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Услуги по технической поддержке оборудования с ПО Hitachi Vantara для нужд Банка ГПБ (АО)»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    63

    Услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824830/name/5ffc030d8fea43.25140072

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Услуги по технической поддержке оборудования с ПО Hitachi Vantara для нужд Банка ГПБ (АО)»"

    Кол-во:

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