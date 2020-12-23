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    Главная / Торги / Оказание услуг по изготовлению рекламных баннеров и их размещению на магистральном щите для нужд ГлавУпДК при МИД России

    Оказание услуг по изготовлению рекламных баннеров и их размещению на магистральном щите для нужд ГлавУпДК при МИД России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811252Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по изготовлению рекламных баннеров и их размещению на магистральном щите для нужд ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009811252

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    651/ДCО-20

    Наименование закупки

    Оказание услуг по изготовлению рекламных баннеров и их размещению на магистральном щите для нужд ГлавУпДК при МИД России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 17:22

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    1.Документация_651_ДСО_СМП.doc

    2Форма_7_новая.xls

    Дооговор_проект.docx

    ТЗ__2021.docx

    протокол__662_2_2020_ДСО_от_29.12.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по изготовлению рекламных баннеров и их размещению на магистральном щите для нужд ГлавУпДК при МИД России

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811252Подведение итогов не позднее Оказание услуг по изготовлению рекламных баннеров и их размещению на магистральном щите для нужд ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по изготовлению рекламных баннеров и их размещению на магистральном щите для нужд ГлавУпДК при МИД России

    Начальная цена

    1 838 665,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    58.19.19.190

    Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    58.19

    Виды издательской деятельности прочие

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822581/name/5feb2850838af9.79272020

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по изготовлению рекламных баннеров и их размещению на магистральном щите для нужд ГлавУпДК при МИД России"

    Кол-во: 1.00000

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