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    Главная / Торги / Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки

    Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки 297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048131

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 10:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка_13.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
    Все закупки и тендеры БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ

    Юридический адрес

    297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Почтовый адрес

    297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Контактный телефон

    +7 978 857-38-83

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    stolbovojay_bv@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобов Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 11:00 GMT +324.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки 297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 14:0024.12.2020 14:0024.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048131Дата и время вскрытия заявок Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки 297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Подведение итогов не позднее

    26.12.2020 15:0026.12.2020 15:0026.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048131Подведение итогов не позднее Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки 297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.12.202026.12.2020 15:0026.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048131Подведение итогов не позднее Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки 297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Респ. Крым, Белогорский район, с Ароматное, сквер имени Вильмсона 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки в течении 10 дней.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
    Все закупки и тендеры БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ

    Адрес местонахождения

    297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1

    Классификатор ОКПД2

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Обязательные_требования_к_участникам_закупочных_процедур__2_.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАСЛО 15W40 RP DIESEL TURBO THPD 15W40"

    Кол-во: 2080

    "Позиция 2"

    "МАСЛО 80w90 REPSOL CARTAGO MULTIGRADO EP"

    Кол-во: 208

    "Позиция 3"

    "МАСЛО 10W40 Fuchs cargo LA"

    Кол-во: 416

    "Позиция 4"

    "МАСЛО 46  RP TELEX HVLP 46"

    Кол-во: 2704

    "Позиция 5"

    "Смазка FLM-2"

    Кол-во: 144

    "Позиция 6"

    "Смазка SKF LGHB 2"

    Кол-во: 36

    "Позиция 7"

    "Масло DEUTZ TLX 10W40"

    Кол-во: 240

    "Позиция 8"

    "Тормозная жидкость DOT4"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "Антифриз (антифриза Long Life Аляска G12+ (красный)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "Омыватель – 30"

    Кол-во: 300

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    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 12:02
    Дата аукциона:
    22.02.2022 г., 12:00
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