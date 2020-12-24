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Номер извещения
ГП048131
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 10:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
Почтовый адрес
297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
Контактный телефон
+7 978 857-38-83
Факс
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Адрес электронной почты
stolbovojay_bv@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобов Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
Ключевые слова:
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Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 11:00 GMT +324.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки 297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 14:0024.12.2020 14:0024.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048131Дата и время вскрытия заявок Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки 297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
Подведение итогов не позднее
26.12.2020 15:0026.12.2020 15:0026.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048131Подведение итогов не позднее Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки 297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
26.12.202026.12.2020 15:0026.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048131Подведение итогов не позднее Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки 297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масел и технических жидкостей согласно заявки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Респ. Крым, Белогорский район, с Ароматное, сквер имени Вильмсона 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
Все закупки и тендеры БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
Адрес местонахождения
297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
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Кол-во: 2080
Кол-во: 208
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