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Номер извещения
32009811015
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по передаче данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 16:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,
Почтовый адрес
156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9
Контактный телефон
+7 4942 49-72-41
Факс
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Адрес электронной почты
BaranovaAV@gas-44.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баранова Анна Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, каб. 503
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по передаче данных и других видов документальных сообщений прочие, включая обмен информацией между ЭВМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 13:00 GMT +328.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811015Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по передаче данных и других видов документальных сообщений прочие, включая обмен информацией между ЭВМ156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, каб. 503
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 13:0028.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811015Дата и время вскрытия заявок Услуги по передаче данных и других видов документальных сообщений прочие, включая обмен информацией между ЭВМ156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, каб. 503
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 13:0030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811015Подведение итогов не позднее Услуги по передаче данных и других видов документальных сообщений прочие, включая обмен информацией между ЭВМ156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, каб. 503
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811015Подведение итогов не позднее Услуги по передаче данных и других видов документальных сообщений прочие, включая обмен информацией между ЭВМ156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, каб. 503
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по передаче данных и других видов документальных сообщений прочие, включая обмен информацией между ЭВМ
Начальная цена
365 040,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
Адрес местонахождения
156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,
156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9
61.10.3
61.10.3
Документация лота
Кол-во:
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