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    Главная / Торги / Поставка трубы полиэтиленовой

    Поставка трубы полиэтиленовой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811164Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы полиэтиленовой г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009811164

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    79/2020

    Наименование закупки

    Поставка трубы полиэтиленовой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    79.2_Извещение_ЗП_в_электронной_форме.docx

    79.3_Документация.docx

    79.4_Форма_3_Коммерческого_предложения.xlsx

    Проект_договора.docx

    79.6_Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры ГАЗРЕМОНТ

    Юридический адрес

    167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33

    Почтовый адрес

    167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы полиэтиленовой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811164Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы полиэтиленовой г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811164Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы полиэтиленовой г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 15:0030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811164Подведение итогов не позднее Поставка трубы полиэтиленовой г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811164Подведение итогов не позднее Поставка трубы полиэтиленовой г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы полиэтиленовой

    Начальная цена

    1 392 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры ГАЗРЕМОНТ

    Адрес местонахождения

    167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.121

    Трубы из полиэтилена для газопроводов

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823824/name/5fec809c947ed6.20226914

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 2000.00000

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