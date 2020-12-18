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    Главная / Торги / Закупка ноутбуков и ИБП

    Закупка ноутбуков и ИБП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 13:0018.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048013Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ноутбуков и ИБПВерхнеуслонский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ноутбуков и ИБП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 16:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки.docx

    Спецификация_ИБП_ноутбуки.xlsx

    ГП_итоги.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

    Юридический адрес

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 965 606-48-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    f.sattarov@innopolis.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саттаров Фанис Фаритович

    Место рассмотрения предложений

    Верхнеуслонский район

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ноутбуков и ИБП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2020 13:00 GMT +318.12.2020 13:0018.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048013Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ноутбуков и ИБПВерхнеуслонский район

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2020 13:0018.12.2020 13:0018.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048013Дата и время вскрытия заявок Закупка ноутбуков и ИБПВерхнеуслонский район

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2020 13:0021.12.2020 13:0021.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048013Подведение итогов не позднее Закупка ноутбуков и ИБПВерхнеуслонский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202021.12.2020 13:0021.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048013Подведение итогов не позднее Закупка ноутбуков и ИБПВерхнеуслонский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ноутбуков и ИБП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации к закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    420500, Россия, республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата, срок поставки: не более 10 календарных дней.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

    Адрес местонахождения

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор_поставки.docx

    18.12.2020

    Спецификация_ИБП_ноутбуки.xlsx

    18.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/813218/name/5fe087bbbdd1b2.45703403

    21.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбуки и ИБП"

    Кол-во: 33

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