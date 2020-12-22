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    Главная / Торги / Страхование АО САНЕКО и АО Татнефтеотдача

    Страхование АО САНЕКО и АО Татнефтеотдача

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 14:0022.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048007Дата и время окончания срока приема заявок Прямая физическая гибель, утрата и повреждение имущества Поломка машин и оборудования Гражданская ответственность МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048007

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЗ-20-0588-0591

    Наименование закупки

    Страхование АО САНЕКО и АО Татнефтеотдача

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗЗ_20_0588_0591_Страхование.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    EZakharov@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Прямая физическая гибель, утрата и повреждение имущества Поломка машин и оборудования Гражданская ответственность

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 14:00 GMT +322.12.2020 14:0022.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048007Дата и время окончания срока приема заявок Прямая физическая гибель, утрата и повреждение имущества Поломка машин и оборудования Гражданская ответственность Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 14:0022.12.2020 14:0022.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048007Дата и время вскрытия заявок Прямая физическая гибель, утрата и повреждение имущества Поломка машин и оборудования Гражданская ответственность Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 12:3030.12.2020 12:3030.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048007Подведение итогов не позднее Прямая физическая гибель, утрата и повреждение имущества Поломка машин и оборудования Гражданская ответственность Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:3030.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048007Подведение итогов не позднее Прямая физическая гибель, утрата и повреждение имущества Поломка машин и оборудования Гражданская ответственность Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прямая физическая гибель, утрата и повреждение имущества Поломка машин и оборудования Гражданская ответственность

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    для 2х организаций: АО САНЕКО АО Татнефтеотдача

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    не применимоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    договор страховой компании, с учетом обязательных приложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    K

    УСЛУГИ ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ

    Классификатор ОКВЭД2

    64

    Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прямая физическая гибель, утрата и повреждение имущества"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Поломка машин и оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Гражданская ответсвенность"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Страхование ответственности за загрязнение (экологическая ответственность)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Прямая физическая гибель, утрата и повреждение имущества"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Поломка машин и оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Гражданская ответсвенность"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Страхование ответственности за загрязнение (экологическая ответственность)"

    Кол-во: 1

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