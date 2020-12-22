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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048007
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Страхование АО САНЕКО и АО Татнефтеотдача
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26
Факс
--
Адрес электронной почты
EZakharov@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Евгений Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прямая физическая гибель, утрата и повреждение имущества Поломка машин и оборудования Гражданская ответственность
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 14:00 GMT +322.12.2020 14:0022.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048007Дата и время окончания срока приема заявок Прямая физическая гибель, утрата и повреждение имущества Поломка машин и оборудования Гражданская ответственность Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 14:0022.12.2020 14:0022.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048007Дата и время вскрытия заявок Прямая физическая гибель, утрата и повреждение имущества Поломка машин и оборудования Гражданская ответственность Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 12:3030.12.2020 12:3030.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048007Подведение итогов не позднее Прямая физическая гибель, утрата и повреждение имущества Поломка машин и оборудования Гражданская ответственность Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прямая физическая гибель, утрата и повреждение имущества Поломка машин и оборудования Гражданская ответственность
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
для 2х организаций: АО САНЕКО АО Татнефтеотдача
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
не применимоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
K
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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