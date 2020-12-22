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Номер извещения
ГП048279
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.12.2020 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2209
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
t.potapova@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потапова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 17:30 GMT +322.12.2020 17:3022.12.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048279Дата и время окончания срока приема заявок Лaкoкpaсoчный матеpиaл АрмокотМосква
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048279Подведение итогов не позднее Лaкoкpaсoчный матеpиaл АрмокотМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8141 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. на условиях доставки силами Поставщика, по следующим реквизитам: г.Усть-Кут, Иркутской области, ул. Зверева, д.212 2. Самовывоз со склада поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
20.3
20.3
Документация лота
Кол-во: 3424
Кол-во: 4717
Лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 17:30 GMT +322.12.2020 17:3022.12.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048279Дата и время окончания срока приема заявок Лaкoкpaсoчный матеpиaл АрмокотМосква
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048279Подведение итогов не позднее Лaкoкpaсoчный матеpиaл АрмокотМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4534,39 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. на условиях доставки силами Поставщика, по следующим реквизитам: г.Усть-Кут, Иркутской области, ул. Зверева, д.212 2. Самовывоз со склада поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
20.3
20.3
Документация лота
Кол-во: 998.19
Кол-во: 2736.518
Кол-во: 19
Кол-во: 245.8
Кол-во: 217.29
Кол-во: 81.69
Кол-во: 37.3
Кол-во: 198.6
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