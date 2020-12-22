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    Главная / Торги / Лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот

    Лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 17:3022.12.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048279Дата и время окончания срока приема заявок Лaкoкpaсoчный матеpиaл АрмокотМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048279

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 17:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол.pdf

    Протокол.pdf

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___ШАБЛОН.doc

    ПРИЛОЖЕНИЕ_1___ШАБЛОН.docx

    Образец_СПЕЦИФИКАЦИИ.DOCX

    Приложение__Форма_ТКП_лот___1.xlsx

    Приложение__Форма_ТКП_лот___2.xlsx

    Документация_о_запросе_цен.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2209

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    t.potapova@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 17:30 GMT +322.12.2020 17:3022.12.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048279Дата и время окончания срока приема заявок Лaкoкpaсoчный матеpиaл АрмокотМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048279Подведение итогов не позднее Лaкoкpaсoчный матеpиaл АрмокотМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048279Подведение итогов не позднее Лaкoкpaсoчный матеpиaл АрмокотМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8141 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. на условиях доставки силами Поставщика, по следующим реквизитам: г.Усть-Кут, Иркутской области, ул. Зверева, д.212 2. Самовывоз со склада поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    20.3

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    20.3

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842180/name/601b0361662245.92333515

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грунтовка Армокот 01 ТУ 2312-009-23354769-08 RAL 7004"

    Кол-во: 3424

    "Позиция 2"

    "Покрытие Армокот F100 ТУ 2312-040-23354769-2016 RAL 5015"

    Кол-во: 4717

    Лот 2

    Лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 17:30 GMT +322.12.2020 17:3022.12.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048279Дата и время окончания срока приема заявок Лaкoкpaсoчный матеpиaл АрмокотМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048279Подведение итогов не позднее Лaкoкpaсoчный матеpиaл АрмокотМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048279Подведение итогов не позднее Лaкoкpaсoчный матеpиaл АрмокотМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лaкoкpaсoчный матеpиaл Армокот

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4534,39 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. на условиях доставки силами Поставщика, по следующим реквизитам: г.Усть-Кут, Иркутской области, ул. Зверева, д.212 2. Самовывоз со склада поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    20.3

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    20.3

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842181/name/601b038f24a276.88917393

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грунтовка Армокот 01 ТУ 2312-009-23354769-08 RAL 7004"

    Кол-во: 998.19

    "Позиция 2"

    "Огнезащитный материал "Армофайер" ТУ 2313-014-23354769-2010"

    Кол-во: 2736.518

    "Позиция 3"

    "Покрытие Армокот F100 ТУ 2312-040-23354769-2016 RAL 1021"

    Кол-во: 19

    "Позиция 4"

    "Покрытие Армокот F100 ТУ 2312-040-23354769-2016 RAL 5015"

    Кол-во: 245.8

    "Позиция 5"

    "Покрытие Армокот F100 ТУ 2312-040-23354769-2016 RAL 7004"

    Кол-во: 217.29

    "Позиция 6"

    "Покрытие Армокот F100 ТУ2312-009-23354769-2008 RAL 3020"

    Кол-во: 81.69

    "Позиция 7"

    "Покрытие Армокот F100 ТУ2312-009-23354769-2008 RAL 9010"

    Кол-во: 37.3

    "Позиция 8"

    "Покрытие Армокот V500 ТУ 2312-009-23354769-08 RAL 7004"

    Кол-во: 198.6

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