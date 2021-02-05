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Номер извещения
ГП048364
Уникальный номер закупки
2252/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Перевозка строительной техники без навесного оборудования по маршруту: РФ, Вологодская область, д. Скрипилково 85 км, д. Кубаево 58 км. – РФ, Ленинградская область, д. Бор.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
18.12.2020 10:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
d.kolesnichenko@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесниченко Денис Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Перевозка строительной техники без навесного оборудования по маршруту: РФ, Вологодская область, д. Скрипилково 85 км, д. Кубаево 58 км. – РФ, Ленинградская область, д. Бор.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.02.2021 17:46 GMT +305.02.2021 17:4605.02.2021 17:46Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048364Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка строительной техники без навесного оборудования по маршруту: РФ, Вологодская область, д. Скрипилково 85 км, д. Кубаево 58 км. – РФ, Ленинградская область, д. Бор.Москва
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 11:0012.02.2021 11:0012.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048364Подведение итогов не позднее Перевозка строительной техники без навесного оборудования по маршруту: РФ, Вологодская область, д. Скрипилково 85 км, д. Кубаево 58 км. – РФ, Ленинградская область, д. Бор.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
12.02.202112.02.2021 11:0012.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048364Подведение итогов не позднее Перевозка строительной техники без навесного оборудования по маршруту: РФ, Вологодская область, д. Скрипилково 85 км, д. Кубаево 58 км. – РФ, Ленинградская область, д. Бор.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевозка строительной техники без навесного оборудования по маршруту: РФ, Вологодская область, д. Скрипилково 85 км, д. Кубаево 58 км. – РФ, Ленинградская область, д. Бор.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
49.4
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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