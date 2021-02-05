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    Главная / Торги / Перевозка строительной техники без навесного оборудования по маршруту: РФ, Вологодская область, д. Скрипилково 85 км, д. Кубаево 58 км. – РФ, Ленинградская область, д. Бор.

    Перевозка строительной техники без навесного оборудования по маршруту: РФ, Вологодская область, д. Скрипилково 85 км, д. Кубаево 58 км. – РФ, Ленинградская область, д. Бор.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.02.2021 17:4605.02.2021 17:46Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048364Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка строительной техники без навесного оборудования по маршруту: РФ, Вологодская область, д. Скрипилково 85 км, д. Кубаево 58 км. – РФ, Ленинградская область, д. Бор.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048364

    Уникальный номер закупки

    2252/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    2252/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Перевозка строительной техники без навесного оборудования по маршруту: РФ, Вологодская область, д. Скрипилково 85 км, д. Кубаево 58 км. – РФ, Ленинградская область, д. Бор.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 10:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1__Форма_КП_.xlsx

    Извещение___2252_СТГ_ТПС.DOCX

    Приложение__7__Дополнительные_положения_для_Экспедитора_.docx

    200410_Договор_транспортной_экспедиции_ред.3.1__с_10.04.2020_.doc

    Приложение__1__Поручение_экспедитору_.xls

    Приложение__2__Экспедиторская_расписка_.xlsx

    Приложение__3__Складская_расписка_.xlsx

    Приложение__4__Доверенность_.doc

    Приложение__5__Акт_.doc

    Приложение__6__данные_представителей_Клиента_и_Экспедитора_.doc

    Приложение_2_перечень_техники.xlsx

    ТЗ_на_перевозку__004_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    d.kolesnichenko@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесниченко Денис Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Перевозка строительной техники без навесного оборудования по маршруту: РФ, Вологодская область, д. Скрипилково 85 км, д. Кубаево 58 км. – РФ, Ленинградская область, д. Бор.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.02.2021 17:46 GMT +305.02.2021 17:4605.02.2021 17:46Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048364Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка строительной техники без навесного оборудования по маршруту: РФ, Вологодская область, д. Скрипилково 85 км, д. Кубаево 58 км. – РФ, Ленинградская область, д. Бор.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 11:0012.02.2021 11:0012.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048364Подведение итогов не позднее Перевозка строительной техники без навесного оборудования по маршруту: РФ, Вологодская область, д. Скрипилково 85 км, д. Кубаево 58 км. – РФ, Ленинградская область, д. Бор.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 11:0012.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048364Подведение итогов не позднее Перевозка строительной техники без навесного оборудования по маршруту: РФ, Вологодская область, д. Скрипилково 85 км, д. Кубаево 58 км. – РФ, Ленинградская область, д. Бор.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевозка строительной техники без навесного оборудования по маршруту: РФ, Вологодская область, д. Скрипилково 85 км, д. Кубаево 58 км. – РФ, Ленинградская область, д. Бор.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубоукладчик, KOMATSU D-355C , Рег.№ 0407 НА 77 , гар.№ 43262"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Трубоукладчик, KOMATSU D-355C , Рег.№ 2181 НА 77 , гар.№ 43263"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Трубоукладчик, KOMATSU D-355C , Рег.№ 6307 РТ 78 , гар.№ 43303"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Трубоукладчик, KOMATSU D-355C , Рег.№ 1862 РВ78, гар.№ 43131"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Трубоукладчик, LIEBHERR RL 64, Рег.№ 0570 РК 78, гар.№ 43137"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Трубоукладчик, LIEBHERR RL 64, Рег.№ 0522 РК 78, гар.№ 43259"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Трубоукладчик, KOMATSU D-355C, Рег.№ 0411 НА 77, гар.№ 43248"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Трубоукладчик, KOMATSU D-355C, Рег.№ 6201 РК 78, гар.№ 43244"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Экскаватор, Комацу PC300-8МО, Рег.№ 4717 РК 78, гар.№ 33131"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Экскаватор, Комацу PC300, Рег.№ 5715 РК 78, гар.№ 43282"

    Кол-во: 1

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