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    Главная / Торги / Приобретение права на использование программы для ЭВМ Mathcad Professional или эквивалента на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Приобретение права на использование программы для ЭВМ Mathcad Professional или эквивалента на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810749Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение права на использование программы для ЭВМ Mathcad Professional или эквивалента на условиях простой (неисключительной) лицензии ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009810749

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение права на использование программы для ЭВМ Mathcad Professional или эквивалента на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 16:16

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗК_478_Извещение_программа_для_ЭВМ_Mathcad__ред._2_.DOCX

    Протокол__11_от_14.01.2021_Приобретение_права_на_использование_программы_для_ЭВ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бутузова Лилия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение права на использование программы для ЭВМ Mathcad Professional или эквивалента на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810749Подведение итогов не позднее Приобретение права на использование программы для ЭВМ Mathcad Professional или эквивалента на условиях простой (неисключительной) лицензии Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение права на использование программы для ЭВМ Mathcad Professional или эквивалента на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Начальная цена

    781 812,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828855/name/6005167ea972b0.07271559

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 6.00000

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