www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009810732
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
16.12.2020 16:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420036, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дементьева, д.1
Почтовый адрес
420036, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дементьева, д.1
Контактный телефон
8435713211
Факс
Адрес электронной почты
kokb-soyuz@i-set.ru
Ф.И.О. контактного лица
Масленникова Лариса Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров
Начальная цена
236 229,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАЗАНСКОЕ ОКБ СОЮЗ
Все закупки и тендеры АО КАЗАНСКОЕ ОКБ СОЮЗ
Адрес местонахождения
420036, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дементьева, д.1
20.41.44.190
20.41
Документация лота
Кол-во: 8500.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.