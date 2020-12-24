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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров

    Поставка хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810732Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаровКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009810732

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 16:14

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_Договора.doc

    Извещение.docx

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЗАНСКОЕ ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СОЮЗ
    Все закупки и тендеры АО КАЗАНСКОЕ ОКБ СОЮЗ

    Юридический адрес

    420036, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дементьева, д.1

    Почтовый адрес

    420036, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дементьева, д.1

    Контактный телефон

    8435713211

    Факс

    Адрес электронной почты

    kokb-soyuz@i-set.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Масленникова Лариса Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810732Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаровКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    236 229,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЗАНСКОЕ ОКБ СОЮЗ
    Все закупки и тендеры АО КАЗАНСКОЕ ОКБ СОЮЗ

    Адрес местонахождения

    420036, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дементьева, д.1

    Классификатор ОКПД2

    20.41.44.190

    Средства чистящие прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821558/name/5feabfbf3c8bf4.06237979

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 8500.00000

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