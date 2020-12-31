www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009810592
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку сварочных электродов для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
16.12.2020 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
Почтовый адрес
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
Контактный телефон
+7 8412 20-96-20
Факс
+7 8412 34-60-75
Адрес электронной почты
vodokanal-pnz@gvkpenza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильин Юрий Олегович
Место рассмотрения предложений
Пенза
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочных электродов для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 10:00 GMT +331.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810592Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочных электродов для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 годуПенза
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2020 10:00GMT +331.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009810592Дата и время вскрытия заявок Поставка сварочных электродов для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 годуПенза
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.01.202114.01.2021 23:5914.01.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009810592Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка сварочных электродов для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 годуПенза
Подведение итогов не позднее
20.01.2021 23:5920.01.2021 23:5920.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810592Подведение итогов не позднее Поставка сварочных электродов для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 годуПенза
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочных электродов для нужд ООО "Горводоканал" в 2021 году
Начальная цена
439 826,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Горводоканал
Все закупки и тендеры Горводоканал
Адрес местонахождения
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
25.93.15.120
25.93
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.