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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.09.00.000, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 4

"Позиция 10" "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.29.00.000, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 1 скважину в укрытии МОС2/1-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 1 скважины, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.09.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Установка для газоконденсатных исследований 1-Т77.00.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ10, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.048.29.00.000, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 4

"Позиция 33" "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.29.00.000, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 4

"Позиция 40" "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.048.29.00.000, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 1 скважину в укрытии МОС2/1-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 1 скважины, МОС2/1-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 5

"Позиция 48" "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.09.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 1 скважину в укрытии МОС2/1-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 1 скважины, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 3

"Позиция 56" "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.09.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Установка для газоконденсатных исследований 1-Т77.00.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ10, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 4

"Позиция 64" "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.09.00.000, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 1 скважину в укрытии МОС2/1-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 1 скважины, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 3

"Позиция 72" "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.09.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Установка для газоконденсатных исследований 1-Т77.00.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ10, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 1 скважину в укрытии МОС2/1-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 1 скважины, МОС2/1-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 5

"Позиция 81" "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.09.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж" Кол-во: 1