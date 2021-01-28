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    Главная / Торги / Поставка кустового оборудования

    Поставка кустового оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2021 12:0028.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036989Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кустового оборудованияМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036989

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кустового оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_.docx

    ОЛ.part2.rar

    ОЛ.part1.rar

    Договор_поставки.rtf

    Образец_спецификации.xls

    Прил___1___техническое_задание.docx

    Прил___2___Форма_ТКП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 495 580-99-58 доб. 1190

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    strakhov.aa@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Страхов Алексей Александровис

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кустового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.01.2021 12:00 GMT +328.01.2021 12:0028.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036989Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кустового оборудованияМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.01.2021 17:0030.01.2021 17:0030.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036989Подведение итогов не позднее Поставка кустового оборудованияМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.01.202130.01.2021 17:0030.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036989Подведение итогов не позднее Поставка кустового оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кустового оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/843404/name/601cf278e747c5.19920147

    05.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.09.00.000, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А03-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.29.00.000, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А20-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 1 скважину в укрытии МОС2/1-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 1 скважины, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.09.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Установка для газоконденсатных исследований 1-Т77.00.00.000, 1776Р-РГК2А21-С1-ТХ.ОЛ10, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.048.29.00.000, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А24-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.29.00.000, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А25-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.048.29.00.000, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А27-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 1 скважину в укрытии МОС2/1-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 1 скважины, МОС2/1-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.09.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А28-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 1 скважину в укрытии МОС2/1-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 1 скважины, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.09.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Установка для газоконденсатных исследований 1-Т77.00.00.000, 1776Р-РГК2А29-С1-ТХ.ОЛ10, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.09.00.000, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А30-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 1 скважину в укрытии МОС2/1-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 1 скважины, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ. ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.09.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Блок ёмкости накопительной V =20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Установка для газоконденсатных исследований 1-Т77.00.00.000, 1776Р-РГК2А33-С1-ТХ.ОЛ10, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 2 скважины в укрытии МОС2-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 2-х скважин, МОС2-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж, в комплекте: - Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин. Блок арматурный на 1 скважину в укрытии МОС2/1-05.01.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ1; - Станция управления фонтанной арматурой 1 скважины, МОС2/1-01.02.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Блок обвязки задавочных линий, КМЕВ611449.048.08.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ3, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Блок подключения исследовательского сепаратора, КМЕВ611449.048.05.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ4, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Блок обвязки факела горизонтального, КМЕВ611449.048.04.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ5, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Блок подключения шлейфа и метанолопровода, КМЕВ611449.014.09.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ6, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Устройство горелочное горизонтальное УГГ500-21С1-01, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ7, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Блок ёмкости накопительной V=20 м3, КМЕВ.061633.1135.00.000, 1776Р-РГК2А34-С1-ТХ.ОЛ8, ООО "ФПК" «Космос-Нефть-Газ», г. Воронеж"

    Кол-во: 1

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