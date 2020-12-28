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    Главная / Торги / Поставка трубы полиэтиленовой газопроводной

    Поставка трубы полиэтиленовой газопроводной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810457Дата и время окончания срока приема заявок Труба полиэтиленоваяКостромаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009810457

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубы полиэтиленовой газопроводной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Техническое_задание.docx

    Форма3_Коммерческое_предложение.xlsx

    Проект_договора.docx

    Документация.docx

    итоговый__32009810457_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА

    Юридический адрес

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9

    Контактный телефон

    +7 4942 49-72-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    YakovlevMA@gas-44.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлев Михаил Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Кострома

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Труба полиэтиленовая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 13:00 GMT +328.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810457Дата и время окончания срока приема заявок Труба полиэтиленоваяКострома

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 13:0028.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009810457Дата и время вскрытия заявок Труба полиэтиленоваяКострома

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 14:0029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810457Подведение итогов не позднее Труба полиэтиленоваяКострома

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810457Подведение итогов не позднее Труба полиэтиленоваяКострома

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба полиэтиленовая

    Начальная цена

    4 989 529,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА

    Адрес местонахождения

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822493/name/5feb2123cdaf48.36225395

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во:

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