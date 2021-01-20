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Номер извещения
32009811320
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку щитовых затворов в 2021 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд (ООО «Краснодар Водоканал» и АО «ОмскВодоканал»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
16.12.2020 17:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 3103
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
t.kolodina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колодина Татьяна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка затворов щитовых в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2021 14:00 GMT +320.01.2021 14:0020.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811320Дата и время окончания срока приема заявок Поставка затворов щитовых в 2021 годуМосква
Подведение итогов не позднее
16.02.2021 18:0016.02.2021 18:0016.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811320Подведение итогов не позднее Поставка затворов щитовых в 2021 годуМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка затворов щитовых в 2021 году
Начальная цена
15 722 653,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
28.14.11
28.14
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
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