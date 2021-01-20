Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку щитовых затворов в 2021 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд (ООО «Краснодар Водоканал» и АО «ОмскВодоканал»)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009811320 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку щитовых затворов в 2021 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд (ООО «Краснодар Водоканал» и АО «ОмскВодоканал») Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»

Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ Юридический адрес 121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1 Почтовый адрес 121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1 Контактный телефон +7 495 514-02-11 доб. 3103 Факс +7 495 514-02-11 Адрес электронной почты t.kolodina@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Колодина Татьяна Викторовна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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