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    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку щитовых затворов в 2021 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд (ООО «Краснодар Водоканал» и АО «ОмскВодоканал»)

    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку щитовых затворов в 2021 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд (ООО «Краснодар Водоканал» и АО «ОмскВодоканал»)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 14:0020.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811320Дата и время окончания срока приема заявок Поставка затворов щитовых в 2021 годуМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009811320

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку щитовых затворов в 2021 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд (ООО «Краснодар Водоканал» и АО «ОмскВодоканал»)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 17:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ТК_ВОЗ__12_2021_от_25.02.2021_8.2.pdf

    Закупочная_документация_14.01.21.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11 доб. 3103

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    t.kolodina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колодина Татьяна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка затворов щитовых в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 14:00 GMT +320.01.2021 14:0020.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811320Дата и время окончания срока приема заявок Поставка затворов щитовых в 2021 годуМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.02.2021 18:0016.02.2021 18:0016.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811320Подведение итогов не позднее Поставка затворов щитовых в 2021 годуМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.02.202116.02.2021 18:0016.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811320Подведение итогов не позднее Поставка затворов щитовых в 2021 годуМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка затворов щитовых в 2021 году

    Начальная цена

    15 722 653,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11

    Арматура регулирующая, обратная, предохранительная, распределительно-смесительная, разделительная, комбинированная, клапаны редукционные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/858596/name/6039024ded4b75.06687945

    26.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Затвор щитовой поверхностный с ручным редуктором ЗЩНдсМк 2500.2500.5200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Затвор щитовой поверхностный ручной ЗЩЛдск 1200.1200.2600"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Затвор щитовой поверхностный ручной ЗЩЛдск 1500.1500.3200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Затвор щитовой поверхностный ручной ЗЩЛдск 2000.1500.3200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Затвор щитовой поверхностный с электроприводом ЗЩЛдсЭК 1200.1200.2600"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Затвор щитовой 1200х1700"

    Кол-во: 4

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