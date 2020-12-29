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    Главная / Торги / Поставка товара по номенклатурной группе: Оргтехника для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск» № AB0001863

    Поставка товара по номенклатурной группе: Оргтехника для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск» № AB0001863

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:5929.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810507Дата и время окончания срока приема заявок Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника СмоленскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009810507

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    AB0001863

    Наименование закупки

    Поставка товара по номенклатурной группе: Оргтехника для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск» № AB0001863

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    16.12.2020 15:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__AB0001863.docx

    Извещение__AB0001863.docx

    Приложение_1__Проект_договора_АВ0001513.doc

    Приложение_2__Техническая_часть_АВ0001863.doc

    Приложение_3_Методика_оценки_заявок_АВ0001863.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП_АВ0001513.docx

    Приложение_к_Форме_1_ТП_АВ0001863.xlsx

    Итоговый_протокол0001.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    +7 4812 61-07-37

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    79203000707@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лапиков Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Смоленск

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810507Подведение итогов не позднее Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника Смоленск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника

    Начальная цена

    378 039,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823881/name/5fec8e71516100.00394986

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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