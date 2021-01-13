Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 г.(СКС-1962)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 г.(СКС-1962)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 17:0013.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810390Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников СамараПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009810390

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-1962

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 г.(СКС-1962)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    16.12.2020 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__3936_от_27.01.21_СКС_1962.pdf

    Извещение_о_продлении_срока_приема_СКС_1962.pdf

    Извещение_о_продлении_срока_приема_СКС_1962_11.01.pdf

    СКС_1962.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тексин Игорь Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 17:00 GMT +313.01.2021 17:0013.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810390Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 17:00GMT +313.01.2021 17:0013.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009810390Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников Самара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.01.202118.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009810390Дата окончания срока рассмотрения заявок оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников Самара

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 16:0025.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810390Подведение итогов не позднее оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810390Подведение итогов не позднее оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников

    Начальная цена

    1 004 832,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/835846/name/6010f30c1ffa20.27770735

    27.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211063754
    Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей
    Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей
    591056
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 215 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № ГП163075
    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ РАБОТНИКАМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 НА ПЛОЩАДКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»
    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ РАБОТНИКАМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВАКЦИНАЦИИ...
    464310
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.04.2021 19:00(GMT+03:00)
    89 436 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить