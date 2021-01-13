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Номер извещения
32009810390
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 г.(СКС-1962)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
16.12.2020 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тексин Игорь Владимирович
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 17:00 GMT +313.01.2021 17:0013.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810390Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников Самара
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 17:00GMT +313.01.2021 17:0013.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009810390Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников Самара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.01.202118.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009810390Дата окончания срока рассмотрения заявок оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников Самара
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 16:0025.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810390Подведение итогов не позднее оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников Самара
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810390Подведение итогов не позднее оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников Самара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и обязательного психиатрического освидетельствования работников
Начальная цена
1 004 832,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
86.21.10
86.21
Документация лота
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