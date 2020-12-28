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Номер извещения
32009810386
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубы полиэтиленовой газопроводной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,
Почтовый адрес
156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9
Контактный телефон
+7 4942 49-72-42
Факс
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Адрес электронной почты
YakovlevMA@gas-44.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлев Михаил Андреевич
Место рассмотрения предложений
Кострома
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Труба полиэтиленовая
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 13:00 GMT +328.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810386Дата и время окончания срока приема заявок Труба полиэтиленоваяКострома
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 13:0028.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009810386Дата и время вскрытия заявок Труба полиэтиленоваяКострома
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 13:0029.12.2020 13:0029.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810386Подведение итогов не позднее Труба полиэтиленоваяКострома
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба полиэтиленовая
Начальная цена
5 366 638,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
Адрес местонахождения
156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,
156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9
22.21
22.21
Документация лота
Кол-во:
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