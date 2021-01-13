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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812576Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"Оренбург, ул.Потехина, 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009812576

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    119

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    17.12.2020 08:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    05_2021ГПБ___ТО_электроинструмент.pdf

    Лист_согласования_05_2021_ГПБ.pdf

    Информационная_карта.docx

    приложение_1___техническое_задание.docx

    приложение_2____форма_договора_возмездного_оказания_услуг.docx

    приложение_3___форма_подачи_предложений__услуги_.xlsx

    приложение_4___критерии_оценки__общая_.xlsx

    приложение_5___памятка_глб.docx

    Приложение_6___Согласие_о_готовности_использования_ЮЗДО.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    a.yakupova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якупова Альбина Ильгизовна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул.Потехина, 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 16:00 GMT +313.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812576Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"Оренбург, ул.Потехина, 41

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 16:0013.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009812576Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"Оренбург, ул.Потехина, 41

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 07:0022.01.2021 07:0022.01.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812576Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"Оренбург, ул.Потехина, 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 07:0022.01.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812576Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"Оренбург, ул.Потехина, 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата -в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке) поставка - в течение 40 дней с момента поступления заявки от Заказчика при условии необходимости заказа запасных и расходных частей.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    33.12.21.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для сельского и лесного хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/845901/name/6022c345b6d351.16907876

    09.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/845902/name/6022c34cb173d7.92512835

    09.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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