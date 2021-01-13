Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

оплата -в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке) поставка - в течение 40 дней с момента поступления заявки от Заказчика при условии необходимости заказа запасных и расходных частей.