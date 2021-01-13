www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009812576
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
17.12.2020 08:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
a.yakupova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якупова Альбина Ильгизовна
Место рассмотрения предложений
Оренбург, ул.Потехина, 41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 16:00 GMT +313.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812576Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"Оренбург, ул.Потехина, 41
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 16:0013.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009812576Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"Оренбург, ул.Потехина, 41
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 07:0022.01.2021 07:0022.01.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812576Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"Оренбург, ул.Потехина, 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроинструмента для нужд ООО " Оренбург Водоканал"
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
33.12.21.000
33.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.