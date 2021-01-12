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Номер извещения
32009810426
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сетка одинарная полиэфирная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
16.12.2020 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
Почтовый адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
Контактный телефон
+7 4752 70-07-00 доб. 1905
Факс
--
Адрес электронной почты
DubrovskiyEA@tamcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубровский Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Тамбов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сетка одинарная полиэфирная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810426Дата и время окончания срока приема заявок Сетка одинарная полиэфирнаяТамбов
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 10:00GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009810426Дата и время вскрытия заявок Сетка одинарная полиэфирнаяТамбов
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.01.202119.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009810426Дата окончания срока рассмотрения заявок Сетка одинарная полиэфирнаяТамбов
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 17:0029.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810426Подведение итогов не позднее Сетка одинарная полиэфирнаяТамбов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сетка одинарная полиэфирная
Начальная цена
239 922,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Тамбовские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
20.16
20.16
Документация лота
Кол-во: 81.40000
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