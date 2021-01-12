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    Главная / Торги / Сетка одинарная полиэфирная

    Сетка одинарная полиэфирная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810426Дата и время окончания срока приема заявок Сетка одинарная полиэфирнаяТамбовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009810426

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ТКС-К-080-20

    Наименование закупки

    Сетка одинарная полиэфирная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    16.12.2020 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД.zip

    Протокол_ТКС_К_080_20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Тамбовские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы

    Юридический адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Почтовый адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Контактный телефон

    +7 4752 70-07-00 доб. 1905

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    DubrovskiyEA@tamcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубровский Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Тамбов

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сетка одинарная полиэфирная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810426Дата и время окончания срока приема заявок Сетка одинарная полиэфирнаяТамбов

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 10:00GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009810426Дата и время вскрытия заявок Сетка одинарная полиэфирнаяТамбов

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.01.202119.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009810426Дата окончания срока рассмотрения заявок Сетка одинарная полиэфирнаяТамбов

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 17:0029.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810426Подведение итогов не позднее Сетка одинарная полиэфирнаяТамбов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810426Подведение итогов не позднее Сетка одинарная полиэфирнаяТамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сетка одинарная полиэфирная

    Начальная цена

    239 922,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Тамбовские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Классификатор ОКПД2

    20.16

    Пластмассы в первичных формах

    Классификатор ОКВЭД2

    20.16

    Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832977/name/600a67568fac91.31679377

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах"

    Кол-во: 81.40000

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