Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / C1Q10A Комплект для замены печатающей головки 711 DesignJet T120/T520

    C1Q10A Комплект для замены печатающей головки 711 DesignJet T120/T520

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036976Дата и время окончания срока приема заявок C1Q10A Комплект для замены печатающей головки 711 DesignJet T120/T520Каменск-УральскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036976

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    C1Q10A Комплект для замены печатающей головки 711 DesignJet T120/T520

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 15:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-53-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YakuninAA@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якунин Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    C1Q10A Комплект для замены печатающей головки 711 DesignJet T120/T520

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036976Дата и время окончания срока приема заявок C1Q10A Комплект для замены печатающей головки 711 DesignJet T120/T520Каменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 12:0021.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036976Дата и время вскрытия заявок C1Q10A Комплект для замены печатающей головки 711 DesignJet T120/T520Каменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2020 12:0022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036976Подведение итогов не позднее C1Q10A Комплект для замены печатающей головки 711 DesignJet T120/T520Каменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036976Подведение итогов не позднее C1Q10A Комплект для замены печатающей головки 711 DesignJet T120/T520Каменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    C1Q10A Комплект для замены печатающей головки 711 DesignJet T120/T520

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст.447-449 ч. 1 ГК РФ, ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    28.23.25

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "C1Q10A Комплект для замены печатающей головки 711 DesignJet T120/T520"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211034187
    МИ №16547/МИ - Оборудование лабораторное, посуда и расходные материалы для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P100079)
    МИ №16547/МИ - Оборудование лабораторное, посуда и расходные материалы для нужд филиалов ПАО...
    586080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 502 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    АО ХК Якутуголь
    Попозиционная № ГП225038
    Автошины
    Автошины
    590206
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Запрос предложений № ГП237265
    Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортного оборудования заводов
    Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортного оборудования заводов
    593939
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП013391
    517/КО - Проведение предрейсовых медицинских осмотов для нужд АО "НЗЛ" (LN1403)
    517/КО - Проведение предрейсовых медицинских осмотов для нужд АО "НЗЛ" (LN1403)
    590024
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    293 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП014293
    Поставка канцелярских принадлежностей (2 лота)
    Поставка канцелярских принадлежностей (2 лота)
    593947
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237264
    Решетка металлическая
    Решетка металлическая
    593934
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП013376
    918/ТЭР - Оборудование для нужд Обособленного подразделения для нужд ООО "ТЭР" (0.152.МИ.2022)
    918/ТЭР - Оборудование для нужд Обособленного подразделения для нужд ООО "ТЭР" (0.152.МИ.2022)
    589935
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    419 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АРКТИК СПГ 2
    Попозиционная № ГП213703
    Поставка инструментов для оснащения ремонтных служб на С(У)НГКМ (заявка 1015)
    Поставка инструментов для оснащения ремонтных служб на С(У)НГКМ (заявка 1015)
    588942
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить