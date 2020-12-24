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    Главная / Торги / Поставка экскаватора-погрузчика

    Поставка экскаватора-погрузчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 23:5924.12.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810664Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора-погрузчикап ПионерскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009810664

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка экскаватора-погрузчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 16:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.7z

    Протокол_25.12.2020_32009810664.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
    Все закупки и тендеры ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

    Юридический адрес

    684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23

    Почтовый адрес

    684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23

    Контактный телефон

    +7 924 607-00-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    cherepanova@iks.plus

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанова Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    п Пионерский

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка экскаватора-погрузчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 23:59 GMT +324.12.2020 23:5924.12.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810664Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора-погрузчикап Пионерский

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 17:0025.12.2020 17:0025.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810664Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора-погрузчикап Пионерский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 17:0025.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810664Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора-погрузчикап Пионерский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экскаватора-погрузчика

    Начальная цена

    7 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соотсетствии с условиями закупочтой документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соотсетствии с условиями закупочтой документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соотсетствии с условиями закупочтой документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
    Все закупки и тендеры ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

    Адрес местонахождения

    684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23

    Классификатор ОКПД2

    28.92.2

    Машины прочие для перемещения, грейдерных работ, планирования, скреперных работ, выемки, трамбовки, уплотнения или добычи, самоходные, для грунта, минералов или руд (включая бульдозеры, одноковшовые экскаваторы и дорожные катки)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.9

    Производство прочих машин специального назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825536/name/5ffd5524595593.92499702

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка экскаватора-погрузчика"

    Кол-во: 1.00000

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