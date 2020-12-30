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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор по услуге 10823 «Выработка электроэнергии сторонним производителем» на период 2021-2025гг. для нужд ООО «Газпромнефть-Заполярье»

    Открытый конкурентный отбор по услуге 10823 «Выработка электроэнергии сторонним производителем» на период 2021-2025гг. для нужд ООО «Газпромнефть-Заполярье»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036971Дата и время окончания срока приема заявок Выработка электроэнергии сторонним производителем (ГПЭС)г. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП036971

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0026413-370-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор по услуге 10823 «Выработка электроэнергии сторонним производителем» на период 2021-2025гг. для нужд ООО «Газпромнефть-Заполярье»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    16.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

    Юридический адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Почтовый адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Контактный телефон

    +7 3452 53-90-27 доб. 77244

    Адрес электронной почты

    gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фахрутдинова Диана Айратовна

    Место рассмотрения заявок

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выработка электроэнергии сторонним производителем (ГПЭС)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 12:00 GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036971Дата и время окончания срока приема заявок Выработка электроэнергии сторонним производителем (ГПЭС)г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Выработка электроэнергии сторонним производителем (ГПЭС)

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