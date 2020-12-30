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Номер извещения
ГП036971
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор по услуге 10823 «Выработка электроэнергии сторонним производителем» на период 2021-2025гг. для нужд ООО «Газпромнефть-Заполярье»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
16.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Контактный телефон
+7 3452 53-90-27 доб. 77244
Адрес электронной почты
gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фахрутдинова Диана Айратовна
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
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Выработка электроэнергии сторонним производителем (ГПЭС)
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 12:00 GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036971Дата и время окончания срока приема заявок Выработка электроэнергии сторонним производителем (ГПЭС)г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выработка электроэнергии сторонним производителем (ГПЭС)
Официальный сайт, на котором размещена документация
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