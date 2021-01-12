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Номер извещения
ГП036970
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка рабочей документации и осуществление лимитированного авторского надзора по объектам: 1. Установка РОСК. Замена колонны К-220 2. Установка РОСК. Замена газохода №008 «Сернистый газ из Ф-206/3,4 в К-213»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
16.12.2020 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Контактный телефон
+7 3812 69-09-36
Адрес электронной почты
Ovchinnikova.YuSe@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овчинникова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения заявок
Омск
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Разработка рабочей документации и осуществление лимитированного авторского надзора по объектам: 1. Установка РОСК. Замена колонны К
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 05:30 GMT +312.01.2021 05:3012.01.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036970Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации и осуществление лимитированного авторского надзора по объектам: 1. Установка РОСК. Замена колонны КОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка рабочей документации и осуществление лимитированного авторского надзора по объектам: 1. Установка РОСК. Замена колонны К
Официальный сайт, на котором размещена документация
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