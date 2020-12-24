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    Главная / Торги / Проведение работ по замене трубопровода ХВС от ПГ-13 до колодца № 27 с восстановлением ввода с западной стороны корпуса № 9 на территории АО «УПП «Вектор».

    Проведение работ по замене трубопровода ХВС от ПГ-13 до колодца № 27 с восстановлением ввода с западной стороны корпуса № 9 на территории АО «УПП «Вектор».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 06:0024.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809992Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по замене трубопровода ХВС от ПГ-13 до колодца № 27 с восстановлением ввода с западной стороны корпуса № 9 на территории АО «УПП «Вектор».ЕКАТЕРИНБУРГПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009809992

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение работ по замене трубопровода ХВС от ПГ-13 до колодца № 27 с восстановлением ввода с западной стороны корпуса № 9 на территории АО «УПП «Вектор».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Смета.xlsx

    Док_ция_открытый_ЗК___услуги_2020.doc

    Протокол___32009809992_01.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Юридический адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Почтовый адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Контактный телефон

    +7 343 375-83-25

    Факс

    +7 343 375-83-25

    Адрес электронной почты

    100-bez@vektor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Григорий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    ЕКАТЕРИНБУРГ

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по замене трубопровода ХВС от ПГ-13 до колодца № 27 с восстановлением ввода с западной стороны корпуса № 9 на территории АО «УПП «Вектор».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 06:00 GMT +324.12.2020 06:0024.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809992Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по замене трубопровода ХВС от ПГ-13 до колодца № 27 с восстановлением ввода с западной стороны корпуса № 9 на территории АО «УПП «Вектор».ЕКАТЕРИНБУРГ

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 06:0024.12.2020 06:0024.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009809992Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по замене трубопровода ХВС от ПГ-13 до колодца № 27 с восстановлением ввода с западной стороны корпуса № 9 на территории АО «УПП «Вектор».ЕКАТЕРИНБУРГ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 15:0028.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809992Подведение итогов не позднее Проведение работ по замене трубопровода ХВС от ПГ-13 до колодца № 27 с восстановлением ввода с западной стороны корпуса № 9 на территории АО «УПП «Вектор».ЕКАТЕРИНБУРГ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по замене трубопровода ХВС от ПГ-13 до колодца № 27 с восстановлением ввода с западной стороны корпуса № 9 на территории АО «УПП «Вектор».

    Начальная цена

    1 209 688,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с договором и приложениями к договору.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: оплата за выполненные работы 1 этапа производится Заказчиком после выполнения объема работ предусмотренного п.1.3 Договора на основании счета Подрядчика в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ и предъявления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры. Оплата за выполненные работы 2 этапа производится Заказчиком после выполнения объема работ предусмотренного п.1.3 Договора на основании счета Подрядчика в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ и предъявления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно разделу III «Техническая часть» настоящего извещения. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: 1 этап: не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора с восстановлением элементов благоустройства в зимнем (незавершенном) варианте. 2 этап: до 01.06.2021г.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УПП ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Адрес местонахождения

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Классификатор ОКПД2

    43.22.11.130

    Работы водопроводные взаимосвязанные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822278/name/5feb0e9b1d6f77.35042178

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во:

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