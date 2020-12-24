Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: оплата за выполненные работы 1 этапа производится Заказчиком после выполнения объема работ предусмотренного п.1.3 Договора на основании счета Подрядчика в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ и предъявления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры. Оплата за выполненные работы 2 этапа производится Заказчиком после выполнения объема работ предусмотренного п.1.3 Договора на основании счета Подрядчика в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ и предъявления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно разделу III «Техническая часть» настоящего извещения. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: 1 этап: не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора с восстановлением элементов благоустройства в зимнем (незавершенном) варианте. 2 этап: до 01.06.2021г.