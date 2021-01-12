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    Главная / Торги / Поставка подшипников на 2021г.

    Поставка подшипников на 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048239Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048239

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка подшипников на 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_подшипники.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-58-19

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Irina.Matveenko@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матвеенко Ирина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 08:00 GMT +312.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048239Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 08:0012.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048239Дата и время вскрытия заявок Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 08:0015.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048239Подведение итогов не позднее Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048239Подведение итогов не позднее Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    139

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Способ и место поставки: автотранспортной компанией до г.Тарко-Сале, ОБП п.Пионерный, центральный склад ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», с обязательным оформлением транспортной накладной.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 (сто) % от общей стоимости Товара в размере _________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) - _______ (сумма прописью) рублей копеек, уплачивается Покупателем в течение (прописью) календарных дней с момента подписания Покупателем товарной накладной (по форме ТОРГ-12), при условии наличия у Покупателя оригиналов Договора, счета-фактуры, документов первичного учета и документов,
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_подшипники.xlsx

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник 2 7/16" REXNORD ZP-5207 привод вентилятора модель Е96-2SR"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Подшипник Dodge S2000 207R"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Подшипник Dodge S2000 211R"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Подшипник 7013 ACD/P4A SKF радиально упорный шариковый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Подшипник 7013 ACD/P4A SKF радиально упорный шариковый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Подшипник 7313 BEP SKF радиально упорный шариковый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Подшипник 6013 -2RS1 SKF радиальный однорядный шариковый."

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Подшипник 6013 -2RS1 SKF радиальный однорядный шариковый."

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Подшипник роликовый 22312SKF"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Подшипник 60309 ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Подшипник 7313 BEP SKF радиально упорный шариковый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Подшипник 7313 BEP SKF радиально упорный шариковый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "подшипник 6307 ZZE / подшипник 6307 ZZE"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Подшипник упорный для ЦНСз 63-1900-2ИТЦ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Подшипник 7013 ACD/P4A SKF радиально упорный шариковый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Подшипник 8206 ГОСТ 7872-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Подшипник SKF 6310.2RS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Подшипник роликовый 2212"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Подшипник 6010.2RS1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Подшипник шариковый BALL BEARING #6311 C3 part no. 056-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Подшипник 6311-2Z-C3 (FAG) Germany"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Подшипник BEARING #7312BDB C3 part no. 056-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Подшипник 306"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Подшипник 307"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Подшипник 308 (6308) 308.8338"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Подшипник 5309Е-2Z"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Подшипник 6306-2RS1/C3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Подшипник 6205-С-2HRS производства FAG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Подшипник SKF 6317"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Подшипник 6306-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Подшипник NSK 6218 Z JAPAN"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Подшипник 6311 C4 (SKF) JAPAN"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Подшипник 6211/C4 (SKF) JAPAN"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Подшипник 6310-2Z (SKF) JAPAN"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Подшипник 6317-C3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Подшипник 6310-2Z-C3 (FAG) Germany"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Подшипник 6314-2Z"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Подшипник SKF 6319 2RSH/C3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Подшипник SKF 6316 2RS1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Подшипники скольжения для СТДМ-1000-2РУХЛ4, 6000В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Подшипник NU 312 ECP/C3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Подшипник SKF 6312 2RS1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Подшипник SKF 6308 2RS1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Подшипник SKF 6317 2RS1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Подшипник SKF 6310 2RS1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Подшипник 6210-2Z (SKF)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Подшипник 6211-2RS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Подшипник 6211-2Z (SKF), JAPAN"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Подшипник SKF 6309-2Z"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Подшипник 6311-2Z (SKF) JAPAN"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Подшипник SKF 6314- 2RS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Подшипник SKF NU 312 ECP"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Подшипник SKF NU 311 ECP"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "Подшипник SKF 6311 2RS1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Подшипник 6204- 2 RS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Подшипник 6007Z NSK"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "Подшипник SKF 6218 2RS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Подшипник SKF 6309 2RS1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Подшипник SKF 6306 2RS1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Подшипник SKF 6211 2RSH"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Подшипник 180312"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Подшипник 180311"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Подшипник 180309"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Подшипник 180307"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "Подшипник 180306"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Подшипник 180209"

    Кол-во: 14

    "Позиция 67"

    "Подшипник 180207"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Подшипник 180205"

    Кол-во: 8

    "Позиция 69"

    "Подшипник 180203"

    Кол-во: 8

    "Позиция 70"

    "Подшипник 180211"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Подшипник 180310"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Подшипник 180202"

    Кол-во: 12

    "Позиция 73"

    "Подшипник 180201"

    Кол-во: 18

    "Позиция 74"

    "Подшипник 6205-2RS/С3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "Подшипник SKF 6218-2RS1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Подшипник FAG 6310-2RSR"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Подшипник 6312-ZZ-C3 (FAG)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 78"

    "Подшипник 6310-2Z"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "Подшипник 46320"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "Подшипник 32320 К1М"

    Кол-во: 8

    "Позиция 81"

    "Подшипник 6316/C3 SKF"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Подшипник 6315/C3 SKF"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Подшипник 6314"

    Кол-во: 8

    "Позиция 84"

    "Подшипник 6313-2Z/C3 (FAG)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 85"

    "Подшипник 6311-2Z"

    Кол-во: 12

    "Позиция 86"

    "Подшипник 6309-2Z (SKF) JAPAN"

    Кол-во: 12

    "Позиция 87"

    "Подшипник 6307-2Z"

    Кол-во: 12

    "Позиция 88"

    "Подшипник 6306-2RS1/C3 (SKF)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 89"

    "Подшипник 6305"

    Кол-во: 26

    "Позиция 90"

    "Подшипник 6302-2RSH SKF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Подшипник SKF 6211-2Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Подшипник SKF 6204 -2 RS"

    Кол-во: 14

    "Позиция 93"

    "Подшипник 6201-С-2Z"

    Кол-во: 24

    "Позиция 94"

    "Подшипник SKF 6206-2 RS"

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Подшипник SKF 6203-2 RS"

    Кол-во: 46

    "Позиция 96"

    "Подшипник SKF 6215-2 RS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Подшипник SKF 7220-ВЕСВР"

    Кол-во: 14

    "Позиция 98"

    "Подшипник SKF 6220-2Z"

    Кол-во: 12

    "Позиция 99"

    "Подшипник SKF 6218- 2Z"

    Кол-во: 28

    "Позиция 100"

    "Подшипник SKF 6314-2Z/C3"

    Кол-во: 28

    "Позиция 101"

    "Подшипник SKF 6209 -2 RS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Подшипник SKF 6312-2 RS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Подшипник SKF 6306-2 RSH"

    Кол-во: 12

    "Позиция 104"

    "Подшипник SKF 6205-2 RSH"

    Кол-во: 48

    "Позиция 105"

    "Подшипник SKF 6320"

    Кол-во: 18

    "Позиция 106"

    "Подшипник SKF 6214-2 RS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 107"

    "Подшипник SKF 6208-2 RS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    "Подшипник SKF 6201-2 RS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 109"

    "Подшипник SKF 6202-2 RS"

    Кол-во: 24

    "Позиция 110"

    "Подшипник SKF 6207-2Z"

    Кол-во: 8

    "Позиция 111"

    "Подшипник SKF 6307-2Z"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Подшипник SKF 6212-2 RS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Подшипник SKF 6212-2Z"

    Кол-во: 20

    "Позиция 114"

    "Подшипник SKF 6213-2Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Подшипник 2317 КМ"

    Кол-во: 27

    "Позиция 116"

    "Подшипник 2318 КМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 117"

    "Подшипник 2314 КМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Подшипник 2312 КМ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 119"

    "Подшипник 2308 КМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "Подшипник SKF NU 317 ECP"

    Кол-во: 18

    "Позиция 121"

    "Подшипник 6317 (SKF)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 122"

    "Подшипник SKF 6310-2 RS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Подшипник SKF 6210-2Z"

    Кол-во: 14

    "Позиция 124"

    "Подшипник SKF 6211-2 RS"

    Кол-во: 12

    "Позиция 125"

    "Подшипник SKF 6211-2Z"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Подшипник SKF 6309-2Z"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Подшипник SKF 6311-2Z"

    Кол-во: 12

    "Позиция 128"

    "Подшипник 6306 2RS (FAG)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Подшипник 6206 ZZC3E (NSK)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Подшипник 6311-2Z-C3 (FAG) Germany"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Подшипник вала вентилятора P/N 037586"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Подшипник вала вентилятораFAN SHAFT BEARING FOR AXH WATER COOLER PU323N"

    Кол-во: 6

    "Позиция 133"

    "Подшипник вала вентилятораFAN SHAFT BEARING FOR AXH WATER COOLER PU331N"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Подшипник вала вентилятораFAN SHAFT BEARING FOR AXH WATER COOLER P/N 037586"

    Кол-во: 8

    "Позиция 135"

    "Подшипник вала вентилятораFAN SHAFT BEARING FOR AXH WATER COOLER PU323N"

    Кол-во: 12

    "Позиция 136"

    "Подшипник 24.7501.000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Подшипник 24.7502.000"

    Кол-во: 4

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