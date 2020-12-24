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Номер извещения
32009810032
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
11-ОАЭФ/2020 На поставку дезинфекционных средств для нужд ГАУЗ НО «ОСП»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
16.12.2020 15:02
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23
Почтовый адрес
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23
Контактный телефон
+7 831 422-84-12
Факс
+7 831 433-56-90
Адрес электронной почты
zakupki@oblstomat.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алемпьева Аида Надировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На поставку дезинфекционных средств для нужд ГАУЗ НО «ОСП»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На поставку дезинфекционных средств для нужд ГАУЗ НО «ОСП»
Начальная цена
8 956 005,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
25983
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется по адресам структурных подразделений ГАУЗ НО «ОСП» указанным в Приложении №5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУЗ НО ОСП
Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП
Адрес местонахождения
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23
20.20.14
46.12.3
Документация лота
Кол-во: 16983.00000
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