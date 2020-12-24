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    Главная / Торги / 11-ОАЭФ/2020 На поставку дезинфекционных средств для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    11-ОАЭФ/2020 На поставку дезинфекционных средств для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 16:0024.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009810032Дата и время окончания срока приема заявок На поставку дезинфекционных средств для нужд ГАУЗ НО «ОСП»Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009810032

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    11-ОАЭФ/2020

    Наименование закупки

    11-ОАЭФ/2020 На поставку дезинфекционных средств для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 15:02

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Изменения.rar

    Протокол_расмотрение_вторых_частей_11_ОАЭФ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области Областная стоматологическая поликлиника
    Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП

    Юридический адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Почтовый адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Контактный телефон

    +7 831 422-84-12

    Факс

    +7 831 433-56-90

    Адрес электронной почты

    zakupki@oblstomat.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алемпьева Аида Надировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На поставку дезинфекционных средств для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009810032Подведение итогов не позднее На поставку дезинфекционных средств для нужд ГАУЗ НО «ОСП»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На поставку дезинфекционных средств для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Начальная цена

    8 956 005,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    25983

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется по адресам структурных подразделений ГАУЗ НО «ОСП» указанным в Приложении №5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, аванс не предусмотрен. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки партии товара в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней (банковским днем считается рабочий день Министерства финансов Нижегородской области) со дня предоставления надлежащим образом оформленного счета (счета-фактуры), после подписания сторонами товарно-транспортной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУЗ НО ОСП
    Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП

    Адрес местонахождения

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    20.20.14

    Средства дезинфекционные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.12.3

    Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820998/name/5fe9d3994c0151.42701329

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами"

    Кол-во: 16983.00000

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