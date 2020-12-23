Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: в течение 15 календарных дней с момента поставки ТМЦ на склад заказчика. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно разделу III «Техническая часть» настоящего извещения. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: не более 7 календарных дней с даты направления заявки в рамках договора поставки