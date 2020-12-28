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    Главная / Торги / Т000814 Продление технической поддержки системы Fortinet

    Т000814 Продление технической поддержки системы Fortinet

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036984Дата и время окончания срока приема заявок Т000814 Продление технической поддержки системы FortinetМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036984

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т000814 Продление технической поддержки системы Fortinet

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Т000814_Извещение.docx

    Т000814_ТехЗадание.docx

    Приложение__2_к_извещению.docx

    Приложение__3__список_документов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    achirkin@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чиркин Александр Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Т000814 Продление технической поддержки системы Fortinet

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036984Дата и время окончания срока приема заявок Т000814 Продление технической поддержки системы FortinetМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036984Дата и время вскрытия заявок Т000814 Продление технической поддержки системы FortinetМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 12:0020.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036984Подведение итогов не позднее Т000814 Продление технической поддержки системы FortinetМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036984Подведение итогов не позднее Т000814 Продление технической поддержки системы FortinetМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Т000814 Продление технической поддержки системы Fortinet

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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