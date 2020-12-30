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    Главная / Торги / Определение поставщика для поставки репеллентов-аэрозолей

    Определение поставщика для поставки репеллентов-аэрозолей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809914Дата и время окончания срока приема заявок Поставка репеллентов-аэрозолей г.ТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009809914

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-71/2020

    Наименование закупки

    Определение поставщика для поставки репеллентов-аэрозолей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    16.12.2020 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_документация_ред.2.docx

    Извещение_о_внесении_изменений_КО_71.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    +7 3822 90-22-40

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Душкина Маргарита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Томск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка репеллентов-аэрозолей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809914Подведение итогов не позднее Поставка репеллентов-аэрозолей г.Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка репеллентов-аэрозолей

    Начальная цена

    298 357,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10.243

    Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты

    Классификатор ОКВЭД2

    46.45.1

    Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826377/name/5ffeb44a937b94.88802051

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла"

    Кол-во: 3920.00000

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