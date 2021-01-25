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Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036967
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 11.Инв. №431026. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094478, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сСвердловская обл., г.Нижняя Тура, р-н кварталов 86, 87, 104, 106 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 46000
Начальная цена
46000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
4600.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 14:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
12500.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036967
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 12.Инв. №431027. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094480, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сХМАО-ЮГРА, г.Сургут, ул.Индустриальная, 45. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 46000
Начальная цена
46000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
4600.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 14:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
12500.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036967
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 13.Инв. №431028. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094489, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сСвердловская обл., г.Ивдель, п. Пелым, на 4 км автодороги на Новопелымскую ГКС. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 18000
Начальная цена
18000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
1800.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 14:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
9700.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036967
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 14.Инв. №431029. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094470, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сХМАО-ЮГРА, г.Югорск, ул. Промышленная, 8. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 46000
Начальная цена
46000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
4600.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 14:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
12500.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036967
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 15.Инв. №431030. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094490, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сХМАО-ЮГРА, Октябрьский р-н, п.Унъюган, проезд 3-й Промышленный. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 46000
Начальная цена
46000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
4600.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 14:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
12500.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036967
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 16.Инв. №431031. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094483, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сг.Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, строение 16. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 34000
Начальная цена
34000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
3400.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 14:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
11300.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036967
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 17.Инв. №431032. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094424, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сг.Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, строение 16. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 34000
Начальная цена
34000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
3400.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 14:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 23:00
Дата и время проведения
27.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
11300.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036967
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 18.Инв. №431033. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094463, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сХМАО-ЮГРА, г.Сургут, ул.Индустриальная, 45. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 46000
Начальная цена
46000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
4600.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 14:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
12500.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036967
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 19.Инв. №432506. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7D0108473, год выпуска:2013, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, Динский р-н, п.Южный, ул.Северная, 4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 41000
Начальная цена
41000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
4100.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 14:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
12000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036967
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 20.Инв. №432507. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7D0108453, год выпуска:2013, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, Динский р-н, п.Южный, ул.Северная, 4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 41000
Начальная цена
41000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
4100.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 14:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
12000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036967
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 21.Инв. №432508. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7D0108451, год выпуска:2013, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, Динский р-н, п.Южный, ул.Северная, 4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 34000
Начальная цена
34000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
3400.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 14:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
11300.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036967
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 22.Инв. №432509. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7D0108471, год выпуска:2013, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, Динский р-н, п.Южный, ул.Северная, 4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 41000
Начальная цена
41000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
4100.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 14:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
12000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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