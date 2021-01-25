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    Главная / Торги / Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 18:0025.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036967Дата и время окончания срока приема заявок № Лота 16.Инв. №431031. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094483, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сг.Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, строение 16. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 34000 МоскваПечать
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    Лот 1
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    Лот 7
    Лот 8
    Лот 9
    Лот 10
    Лот 11
    Лот 12

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036967

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 11.Инв. №431026. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094478, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сСвердловская обл., г.Нижняя Тура, р-н кварталов 86, 87, 104, 106 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 46000

    Начальная цена

    46000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    4600.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 14:41 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_22_прицепа_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12500.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036967

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 12.Инв. №431027. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094480, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сХМАО-ЮГРА, г.Сургут, ул.Индустриальная, 45. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 46000

    Начальная цена

    46000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    4600.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 14:41 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_22_прицепа_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12500.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036967

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 13.Инв. №431028. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094489, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сСвердловская обл., г.Ивдель, п. Пелым, на 4 км автодороги на Новопелымскую ГКС. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 18000

    Начальная цена

    18000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    1800.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 14:41 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_22_прицепа_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    9700.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036967

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 14.Инв. №431029. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094470, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сХМАО-ЮГРА, г.Югорск, ул. Промышленная, 8. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 46000

    Начальная цена

    46000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    4600.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 14:41 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_22_прицепа_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12500.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036967

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 15.Инв. №431030. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094490, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сХМАО-ЮГРА, Октябрьский р-н, п.Унъюган, проезд 3-й Промышленный. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 46000

    Начальная цена

    46000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    4600.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 14:41 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_22_прицепа_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12500.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036967

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 16.Инв. №431031. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094483, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сг.Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, строение 16. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 34000

    Начальная цена

    34000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    3400.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 14:41 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_22_прицепа_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    11300.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036967

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 17.Инв. №431032. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094424, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сг.Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, строение 16. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 34000

    Начальная цена

    34000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    3400.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 14:41 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 23:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_22_прицепа_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    11300.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036967

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 18.Инв. №431033. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7B0094463, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сХМАО-ЮГРА, г.Сургут, ул.Индустриальная, 45. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 46000

    Начальная цена

    46000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    4600.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 14:41 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_22_прицепа_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12500.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036967

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 19.Инв. №432506. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7D0108473, год выпуска:2013, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, Динский р-н, п.Южный, ул.Северная, 4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 41000

    Начальная цена

    41000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    4100.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 14:41 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_22_прицепа_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036967

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 20.Инв. №432507. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7D0108453, год выпуска:2013, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, Динский р-н, п.Южный, ул.Северная, 4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 41000

    Начальная цена

    41000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    4100.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 14:41 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_22_прицепа_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036967

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 21.Инв. №432508. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7D0108451, год выпуска:2013, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, Динский р-н, п.Южный, ул.Северная, 4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 34000

    Начальная цена

    34000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    3400.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 14:41 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_22_прицепа_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    11300.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.Продаются на торгах на торгах 22 прицепа для перевозки грузов МЗСА 817711, ТАЙГА 8213 А7, находящихся в Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях, Краснодарском крае, ХМАО-ЮГРА (всего 22 лота). Лот 11-22. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036967

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 22.Инв. №432509. Марка ТС: Прицеп к легковому автомобилю ТАЙГА 8213А7, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8L8213A7D0108471, год выпуска:2013, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, Динский р-н, п.Южный, ул.Северная, 4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 41000

    Начальная цена

    41000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    4100.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 14:41 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_22_прицепа_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    12000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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