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    Главная / Торги / открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора поставки инструмента (пластины, державки, фрезы, головки, резцы, сверла)

    открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора поставки инструмента (пластины, державки, фрезы, головки, резцы, сверла)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809791Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции (фреза, пластина, резец, сверло)ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009809791

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора поставки инструмента (пластины, державки, фрезы, головки, резцы, сверла)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 14:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2020_035_15749_ЗК_не_СМП_Инструмент_.doc

    п._33_Проект_договора.doc

    п.34_Договор_залога.doc

    Скан_проток.рассм.__32009809791.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Юридический адрес

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    Почтовый адрес

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Контактный телефон

    +7 3412 48-03-59

    Факс

    +7 3412 90-32-20

    Адрес электронной почты

    047@kupol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернова Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции (фреза, пластина, резец, сверло)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 07:00 GMT +328.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809791Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции (фреза, пластина, резец, сверло)Ижевск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 07:0128.12.2020 07:0128.12.2020 07:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009809791Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции (фреза, пластина, резец, сверло)Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809791Подведение итогов не позднее Поставка продукции (фреза, пластина, резец, сверло)Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции (фреза, пластина, резец, сверло)

    Начальная цена

    23 883,65

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЭМЗ КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Адрес местонахождения

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.160

    Фрезы

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827384/name/600027dcecafc4.94261207

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами"

    Кол-во: 693.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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