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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009809791
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора поставки инструмента (пластины, державки, фрезы, головки, резцы, сверла)
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
16.12.2020 14:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
Почтовый адрес
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Контактный телефон
+7 3412 48-03-59
Факс
+7 3412 90-32-20
Адрес электронной почты
047@kupol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернова Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продукции (фреза, пластина, резец, сверло)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 07:00 GMT +328.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809791Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции (фреза, пластина, резец, сверло)Ижевск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 07:0128.12.2020 07:0128.12.2020 07:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009809791Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции (фреза, пластина, резец, сверло)Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции (фреза, пластина, резец, сверло)
Начальная цена
23 883,65
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИЭМЗ КУПОЛ
Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ
Адрес местонахождения
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
25.73.40.160
46
Документация лота
Кол-во: 693.00000
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