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    Главная / Торги / На оказания услуг по мониторингу транспорта АО «Газпром газораспределение Пермь» с помощью спутниковой системы наблюдения ГЛОНАСС и обслуживанию мониторинговой системы в 2021 – 2023 годах.

    На оказания услуг по мониторингу транспорта АО «Газпром газораспределение Пермь» с помощью спутниковой системы наблюдения ГЛОНАСС и обслуживанию мониторинговой системы в 2021 – 2023 годах.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809769Дата и время окончания срока приема заявок Мониторинг БНТМ и обслуживание мониторинговой системы в 2021-2023 гг.ПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009809769

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На оказания услуг по мониторингу транспорта АО «Газпром газораспределение Пермь» с помощью спутниковой системы наблюдения ГЛОНАСС и обслуживанию мониторинговой системы в 2021 – 2023 годах.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_169_2020_ЗП_ред.27.01.21.doc

    Документация_169_2020_ЗП_редакция_1.doc

    Проект_договора_редакция_1.doc

    Техническое_задание_редакция_1.docx

    Протокол_итоговый_169_2020_ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мониторинг БНТМ и обслуживание мониторинговой системы в 2021-2023 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 08:00 GMT +328.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809769Дата и время окончания срока приема заявок Мониторинг БНТМ и обслуживание мониторинговой системы в 2021-2023 гг.Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 08:0028.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009809769Дата и время вскрытия заявок Мониторинг БНТМ и обслуживание мониторинговой системы в 2021-2023 гг.Пермь

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809769Подведение итогов не позднее Мониторинг БНТМ и обслуживание мониторинговой системы в 2021-2023 гг.Пермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809769Подведение итогов не позднее Мониторинг БНТМ и обслуживание мониторинговой системы в 2021-2023 гг.Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мониторинг БНТМ и обслуживание мониторинговой системы в 2021-2023 гг.

    Начальная цена

    13 457 938,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    63.99

    Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99

    Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837375/name/60129eb4deaff0.34205120

    28.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824776/name/5ffbf5f7483cf0.30666538

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    822 528
    Лоты:
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    Регион:
    Саратовская область
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