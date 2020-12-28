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Номер извещения
32009809754
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 14:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, ТЕР ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 1А,
Почтовый адрес
607220, Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А».
Контактный телефон
+7 83147 6-32-82
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@vodokanal-arz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алферов Сергей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
607220 Нижегородская область, город Арзамас, тер. Очистные сооружения стр. 1А
Закупки и тендеры
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Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809754Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»607220 Нижегородская область, город Арзамас, тер. Очистные сооружения стр. 1А
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 10:1028.12.2020 10:1028.12.2020 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009809754Дата и время вскрытия заявок Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»607220 Нижегородская область, город Арзамас, тер. Очистные сооружения стр. 1А
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 10:0015.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809754Подведение итогов не позднее Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»607220 Нижегородская область, город Арзамас, тер. Очистные сооружения стр. 1А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809754Подведение итогов не позднее Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»607220 Нижегородская область, город Арзамас, тер. Очистные сооружения стр. 1А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»
Начальная цена
910 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, ТЕР ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 1А,
607220, Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А».
19.20.29.114
19.20
Документация лота
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