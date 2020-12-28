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    Главная / Торги / Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»

    Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809754Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»607220 Нижегородская область, город Арзамас, тер. Очистные сооружения стр. 1АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009809754

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание.xlsx

    Анкета_участника.doc

    Закупочная_документация.doc

    ОПИСЬ_ДОКУМЕНТОВ_форма_1.doc

    Приложение__1_к_заявке.xls

    Форма_заявки.doc

    Протокол__117_2020_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, ТЕР ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 1А,

    Почтовый адрес

    607220, Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А».

    Контактный телефон

    +7 83147 6-32-82

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@vodokanal-arz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алферов Сергей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    607220 Нижегородская область, город Арзамас, тер. Очистные сооружения стр. 1А

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809754Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»607220 Нижегородская область, город Арзамас, тер. Очистные сооружения стр. 1А

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 10:1028.12.2020 10:1028.12.2020 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009809754Дата и время вскрытия заявок Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»607220 Нижегородская область, город Арзамас, тер. Очистные сооружения стр. 1А

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 10:0015.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809754Подведение итогов не позднее Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»607220 Нижегородская область, город Арзамас, тер. Очистные сооружения стр. 1А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809754Подведение итогов не позднее Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»607220 Нижегородская область, город Арзамас, тер. Очистные сооружения стр. 1А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масел, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд ООО «Арзамасский водоканал»

    Начальная цена

    910 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, ТЕР ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 1А,

    607220, Нижегородская область, Арзамас г., Очистные сооружения тер., строение 1 «А».

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.114

    Масла моторные для карбюраторных и дизельных двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828154/name/600150542f6821.77606394

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во:

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