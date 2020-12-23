Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар (либо партию Товара) в течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке Товара по договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика / Республика Татарстан, город Казань улица Космонавтов, 65