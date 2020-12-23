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    Главная / Торги / СП-511 Поставка оптических муфт и комплектующих

    СП-511 Поставка оптических муфт и комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809880Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оптических муфт КазаньПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009809880

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СП-511

    Наименование закупки

    СП-511 Поставка оптических муфт и комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    16.12.2020 14:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки__по_заявкам_.doc

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставление_КП_муфты_и_комплектующие_2.docx

    3._Инфокарта_муфты_и_комплектующие2_1_.docx

    591_СП_511_Поставка_оптических_муфт_и_комплектующих_32009809880.pdf

    591_СП_511_Поставка_оптических_муфт_и_комплектующих_32009809880.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-45

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Dinar.Garayev@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гараев Динар Газинурович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оптических муфт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 10:00 GMT +323.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809880Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оптических муфт Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 10:0023.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009809880Дата и время вскрытия заявок Поставка оптических муфт Казань

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809880Подведение итогов не позднее Поставка оптических муфт Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809880Подведение итогов не позднее Поставка оптических муфт Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оптических муфт

    Начальная цена

    7 193 812,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением № 2 Документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, город Казань улица Космонавтов, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар (либо партию Товара) в течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке Товара по договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика / Республика Татарстан, город Казань улица Космонавтов, 65
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    27.33.14

    Арматура электроизоляционная из пластмасс

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821955/name/5feae8d9253ff1.76918199

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта оптическая МТОК-Б1/216-1К3645-К44 или эквивалент*"

    Кол-во: 960

    "Позиция 2"

    "Муфта оптическая МОГ-У-44-1К4845 или эквивалент*"

    Кол-во: 89

    "Позиция 3"

    "Муфта МЧЗ"

    Кол-во: 168

    Лот 2

    Поставка комплектующих для оптических муфт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 10:00 GMT +323.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809880Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для оптических муфтКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 10:0023.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009809880Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих для оптических муфтКазань

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809880Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для оптических муфтКазань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809880Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для оптических муфтКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для оптических муфт

    Начальная цена

    712 325,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением № 2 Документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, город Казань улица Космонавтов, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар (либо партию Товара) в течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке Товара по договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика / Республика Татарстан, город Казань улица Космонавтов, 65
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    27.33.14

    Арматура электроизоляционная из пластмасс

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821984/name/5feaee53b37735.76397236

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект №4 для ввода ОК в муфту МТОК-Б1, В2, В3, К6, М6, ББ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Комплект №7 для ввода ОК в муфту (МТОК-А1"

    Кол-во: 245

    "Позиция 3"

    "Комплект для ремонта муфты МТОК –А1, МТОК-Б1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Комплект для ремонта муфт МОГ"

    Кол-во: 260

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