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Номер извещения
32009809880
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-511 Поставка оптических муфт и комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
16.12.2020 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-45
Факс
--
Адрес электронной почты
Dinar.Garayev@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гараев Динар Газинурович
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оптических муфт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 10:00 GMT +323.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809880Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оптических муфт Казань
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 10:0023.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009809880Дата и время вскрытия заявок Поставка оптических муфт Казань
Подведение итогов не позднее
24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809880Подведение итогов не позднее Поставка оптических муфт Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оптических муфт
Начальная цена
7 193 812,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 2 Документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, город Казань улица Космонавтов, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
27.33.14
27.33
Документация лота
Кол-во: 960
Кол-во: 89
Кол-во: 168
Поставка комплектующих для оптических муфт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 10:00 GMT +323.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809880Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для оптических муфтКазань
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 10:0023.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009809880Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих для оптических муфтКазань
Подведение итогов не позднее
24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809880Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для оптических муфтКазань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих для оптических муфт
Начальная цена
712 325,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 2 Документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, город Казань улица Космонавтов, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
27.33.14
27.33
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 245
Кол-во: 25
Кол-во: 260
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