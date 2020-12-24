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Номер извещения
32009809705
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по охране объектов железнодорожного транспорта (г.Воткинск, ул.Галевская, д.1, 1а) и шихтового участка (г.Воткинск, ул.Речная, д.12) АО "Воткинский завод"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
16.12.2020 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-59-07
Факс
Адрес электронной почты
hohryakov.an@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хохряков А Н
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод», отд. 109, кабинет начальника отдела
Ключевые слова:
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Оказание услуг по охране объектов железнодорожного транспорта (г. Воткинск, ул. Галевская, д.1, 1а) и шихтового участка (г. Воткинск, ул. Речная, д.12) АО "Воткинский завод.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.202024.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009809705Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по охране объектов железнодорожного транспорта (г. Воткинск, ул. Галевская, д.1, 1а) и шихтового участка (г. Воткинск, ул. Речная, д.12) АО "Воткинский завод. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод», отд. 109, кабинет начальника отдела
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809705Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране объектов железнодорожного транспорта (г. Воткинск, ул. Галевская, д.1, 1а) и шихтового участка (г. Воткинск, ул. Речная, д.12) АО "Воткинский завод. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод», отд. 109, кабинет начальника отдела
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.12.202025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809705Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране объектов железнодорожного транспорта (г. Воткинск, ул. Галевская, д.1, 1а) и шихтового участка (г. Воткинск, ул. Речная, д.12) АО "Воткинский завод. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод», отд. 109, кабинет начальника отдела
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по охране объектов железнодорожного транспорта (г. Воткинск, ул. Галевская, д.1, 1а) и шихтового участка (г. Воткинск, ул. Речная, д.12) АО "Воткинский завод.
Начальная цена
2 375 919,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Галевская, д.1, д.1А, Речная, д.12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
80.10.12.000
80.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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