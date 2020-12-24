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    Главная / Торги / Оказание услуг по охране административно-производственных зданий для нужд АО «Рязаньгоргаз»

    Оказание услуг по охране административно-производственных зданий для нужд АО «Рязаньгоргаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 09:5924.12.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809856Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по охране административно-производственных зданий для нужд АО «Рязаньгоргаз» 390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009809856

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    51-ГКР-12/2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по охране административно-производственных зданий для нужд АО «Рязаньгоргаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    16.12.2020 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещениеdoc.doc

    Проект_договора.docx

    Приложение_к_форме_1___КП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Техническое_задание.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ.pdf

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Почтовый адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Контактный телефон

    +7 4912 93-73-76

    Факс

    +7 4912 93-73-33

    Адрес электронной почты

    evg@gorgaz.ryazan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гамазкова Елена Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по охране административно-производственных зданий для нужд АО «Рязаньгоргаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 23:5925.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809856Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране административно-производственных зданий для нужд АО «Рязаньгоргаз» 390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по охране административно-производственных зданий для нужд АО «Рязаньгоргаз»

    Начальная цена

    15 990 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем оказываемых услуг согласно Техническому заданию Технической части Документации (Приложение № 2 к Документации) и Проекту договора (Приложение № 1 к Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, г. Рязань: ул. Семашко, д. 18, ул. Зубковой, д. 4Б, ул. Северная, д. 17 (в соответствии с п. 1.1. Проекта Договора (Приложение № 1 к Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Проекту Договора (Приложение № 1 к Документации), в том числе согласно п. 4.1. и п. 4.3. Проекта Договора (Приложение № 1 к Документации)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Классификатор ОКПД2

    80.1

    Услуги частных охранных служб

    Классификатор ОКВЭД2

    80.1

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818120/name/5fe58851c1c6d8.40027452

    25.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818121/name/5fe588570e46c5.18250415

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Объем оказываемыхуслуг согласно Техническому заданию Технической части Документации (Приложение № 2 к Документации) и Проекту договора (Приложение № 1 к Документации)"

    Кол-во: 1.00000

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