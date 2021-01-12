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    Главная / Торги / Поставка товара (Оборудование технологическое вспомогательное).

    Поставка товара (Оборудование технологическое вспомогательное).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809735Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Оборудование технологическое вспомогательное)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009809735

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Оборудование технологическое вспомогательное).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 14:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещения_о_внесении_изменений___1_от_28.12.20.docx

    Раздел_4_Техническое_предложение_285_с_изменениями_1.xlsx

    Извещение_285_с_изменениями_1_от_28.12.20.docx

    Документация_285_с_изменениями_1_от_28.12.20.doc

    Раздел_4_Оферта_285.xlsx

    Раздел_5_Проект_договора_285.doc

    Итоговый_протокол_285.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-43 доб. 1181

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    avinokurova@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Винокурова Анна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Оборудование технологическое вспомогательное)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809735Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Оборудование технологическое вспомогательное)Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009809735Дата и время вскрытия заявок Поставка товара (Оборудование технологическое вспомогательное)Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2021 17:0019.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809735Подведение итогов не позднее Поставка товара (Оборудование технологическое вспомогательное)Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809735Подведение итогов не позднее Поставка товара (Оборудование технологическое вспомогательное)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Оборудование технологическое вспомогательное)

    Начальная цена

    1 207 120,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 шт., характеристики товара в соответствии с техническим заданием (раздел 6 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до склада АО «Нижегородский водоканал» силами и за счет поставщика по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ларина,20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 (УПД) покупателем. - В случае если победитель является субъектом МСП: Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 (УПД) покупателем.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    28.25.20.190

    Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25.2

    Производство вентиляторов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830298/name/6006a869083f60.16574643

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство вентиляторов"

    Кол-во: 5.00000

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