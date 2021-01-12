Поставка товара (Оборудование технологическое вспомогательное).

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- Отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 (УПД) покупателем. - В случае если победитель является субъектом МСП: Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 (УПД) покупателем.