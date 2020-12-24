Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка расходного материала для оргтехники на 2021г.

    Поставка расходного материала для оргтехники на 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:3024.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходного материала для оргтехники на 2021г.СамараПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036956

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходного материала для оргтехники на 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 14:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол___003_Протокол_подведения_итогов.doc

    Приложение__1_Итоговое_заключение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходного материала для оргтехники на 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 10:30 GMT +324.12.2020 10:3024.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходного материала для оргтехники на 2021г.Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 10:3024.12.2020 10:3024.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036956Дата и время вскрытия заявок Поставка расходного материала для оргтехники на 2021г.Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036956Подведение итогов не позднее Поставка расходного материала для оргтехники на 2021г.Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходного материала для оргтехники на 2021г.

    Начальная цена

    3 047 793,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры 114 А или Спортивная 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 120 календарных дней, но не ранее чем через 45 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих поставку товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    31.12.2020

    Проект договора

    31.12.2020

    Техническое задание

    31.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827986/name/60013f62802d68.61927225

    15.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827987/name/60013f681f78b7.73584009

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка расходного материала для оргтехники на 2021г."

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО КБ УБРИР
    Запрос предложений № ГП225777
    2022/04 Тендер на поставку оборудования для модернизации сервера для БД Oracle
    2022/04 Тендер на поставку оборудования для модернизации сервера для БД Oracle
    592318
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО КБ УБРИР
    Попозиционная № ГП225619
    2022/07 Тендер на поставку сервера для системы виртуализации
    2022/07 Тендер на поставку сервера для системы виртуализации
    591787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Запрос предложений № ГП237113
    «Поставка оборудования (ноутбуки) ГК «ЮТэйр».
    «Поставка оборудования (ноутбуки) ГК «ЮТэйр».
    593358
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237022
    Публичное предложение в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: передатчик ПП-1000 (ЖЯ.200.336-06) инв. №1027. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
    Публичное предложение в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    593153
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 885 531
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237014
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить