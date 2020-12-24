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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП036956
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходного материала для оргтехники на 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
16.12.2020 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходного материала для оргтехники на 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 10:30 GMT +324.12.2020 10:3024.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходного материала для оргтехники на 2021г.Самара
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 10:3024.12.2020 10:3024.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036956Дата и время вскрытия заявок Поставка расходного материала для оргтехники на 2021г.Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходного материала для оргтехники на 2021г.
Начальная цена
3 047 793,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прописано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры 114 А или Спортивная 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
26
Документация лота
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