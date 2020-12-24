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    Главная / Торги / Закупка ГСМ

    Закупка ГСМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036958Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ГСМ ( масло И-30. Керосин тс-1)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036958

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ГСМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_на_ГСМ.doc

    ГП036958_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ГСМ ( масло И-30. Керосин тс-1)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 15:00 GMT +324.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036958Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ГСМ ( масло И-30. Керосин тс-1)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036958Подведение итогов не позднее Закупка ГСМ ( масло И-30. Керосин тс-1)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036958Подведение итогов не позднее Закупка ГСМ ( масло И-30. Керосин тс-1)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ГСМ ( масло И-30. Керосин тс-1)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827051/name/5fffe89ac462d1.21557370

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло индустриальное И-40А "

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Керосин ТС-1 "

    Кол-во: 200

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