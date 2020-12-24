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Номер извещения
ГП036958
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ГСМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
16.12.2020 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2146
Факс
Адрес электронной почты
Galina.Teterina@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тетерина Галина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ГСМ ( масло И-30. Керосин тс-1)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 15:00 GMT +324.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036958Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ГСМ ( масло И-30. Керосин тс-1)Колпино
Подведение итогов не позднее
28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036958Подведение итогов не позднее Закупка ГСМ ( масло И-30. Керосин тс-1)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ГСМ ( масло И-30. Керосин тс-1)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
19.20.2
Документация лота
Кол-во: 1000
Кол-во: 200
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