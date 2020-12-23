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    Главная / Торги / СП-504 Поставка шаровых маркеров

    СП-504 Поставка шаровых маркеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809757Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шаровых маркеровКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009809757

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СП-504

    Наименование закупки

    СП-504 Поставка шаровых маркеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    16.12.2020 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    инфокарта_шаровые_маркеры.docx

    Извещение__и_документация_шаровые_маркеры_Динар.docx

    Договор_поставки__2__по_заявкам__шаров.маркер.doc

    5_СП_504_Поставка_шаровых_маркеров_32009809757.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-45

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Dinar.Garayev@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гараев Динар Газинурович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шаровых маркеров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 10:00 GMT +323.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809757Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шаровых маркеровКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 10:0023.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009809757Дата и время вскрытия заявок Поставка шаровых маркеровКазань

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809757Подведение итогов не позднее Поставка шаровых маркеровКазань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809757Подведение итогов не позднее Поставка шаровых маркеровКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шаровых маркеров

    Начальная цена

    1 187 380,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением № 2 к закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ, г. Казань, ул.Космонавтов,65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При отсутствии претензий Покупатель производит оплату партии Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки Товара, подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. / РТ, г. Казань, ул. Космонавтов,65
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832366/name/60095706b83918.02555918

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шаровой пассивный электронный маркер для линий связи (оранжевый)"

    Кол-во: 924.00000

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