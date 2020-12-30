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Номер извещения
ГП036957
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проектно-изыскательские работы АО Татнефтеотдача
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26
Факс
--
Адрес электронной почты
EZakharov@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Евгений Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва
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1.Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г 2.Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти 3.Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти 4.Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 17:00 GMT +330.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036957Дата и время окончания срока приема заявок 1.Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г 2.Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти 3.Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти 4.Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036957Дата и время вскрытия заявок 1.Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г 2.Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти 3.Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти 4.Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г. Москва
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036957Подведение итогов не позднее 1.Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г 2.Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти 3.Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти 4.Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.02.202128.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036957Подведение итогов не позднее 1.Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г 2.Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти 3.Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти 4.Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1.Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г 2.Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти 3.Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти 4.Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1.Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г 2.Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти 3.Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти 4.Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО Татнефтеодача, респ. ТатарстанРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
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Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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