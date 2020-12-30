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    Главная / Торги / Проектно-изыскательские работы АО Татнефтеотдача

    Проектно-изыскательские работы АО Татнефтеотдача

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036957Дата и время окончания срока приема заявок 1.Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г 2.Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти 3.Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти 4.Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036957

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЗ-20-0543-44-45-46

    Наименование закупки

    Проектно-изыскательские работы АО Татнефтеотдача

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 14:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Общая_информация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    EZakharov@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1.Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г 2.Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти 3.Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти 4.Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 17:00 GMT +330.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036957Дата и время окончания срока приема заявок 1.Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г 2.Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти 3.Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти 4.Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036957Дата и время вскрытия заявок 1.Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г 2.Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти 3.Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти 4.Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036957Подведение итогов не позднее 1.Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г 2.Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти 3.Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти 4.Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036957Подведение итогов не позднее 1.Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г 2.Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти 3.Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти 4.Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г 2.Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти 3.Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти 4.Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1.Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г 2.Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти 3.Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти 4.Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО Татнефтеодача, респ. ТатарстанРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы оплачиваются Заказчиком Подрядчику путем перечисления денежных средств в размере 100% на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяносто) календарных дней после сдачи Результата Работ Заказчику и подписания Сторонами акта приема-передачи Результата Работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке Результата Работ, и только после предоставления Подрядчиком Заказчику, оригиналов следующих документов: - рабочей документации, получившей положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Приволжском Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (с приложением соответствующих заключений в двух экземплярах); - табеля учета рабочего времени; - документов, подтверждающих проживание и проезд сотрудников Подрядчика для выполнения Работ, а также документов, подтверждающих оплату; - акта о сдаче-приемке работ, подписанного Подрядчиком и Заказчиком; - счета-фактуры Подрядчика на стоимость выполненных Работ; - счета на оплату; - акта сверки взаиморасчетов по выполненным Работам;
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Проект договора

    09.02.2021

    Форма сметного расчета

    09.02.2021

    ЗЗ-20-0544 -Тех. пер КУУСН 2

    09.02.2021

    ЗЗ20-0546 -Реконструкция промысловых трубопроводов

    09.02.2021

    ЗЗ-20-0545-Тех. пер. Усаево

    09.02.2021

    ЗЗ-20-0543 -Реконструкция Усаево

    09.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реконструкция УПСВ «Усаево» Елгинского нефтяного месторождения 2015г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Техническое перевооружение насосных установок на объекте «Пункт подготовки и сбора нефти КУУСН № 2 Степноозерского месторождения нефти"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Пункт подготовки и сбора нефти УПСВ «Усаево» Елгинского месторождения нефти"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Реконструкция объекта «Система промысловых трубопроводов Степноозерского месторождения нефти» 2021г."

    Кол-во: 1

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