Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Работы оплачиваются Заказчиком Подрядчику путем перечисления денежных средств в размере 100% на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяносто) календарных дней после сдачи Результата Работ Заказчику и подписания Сторонами акта приема-передачи Результата Работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке Результата Работ, и только после предоставления Подрядчиком Заказчику, оригиналов следующих документов: - рабочей документации, получившей положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Приволжском Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (с приложением соответствующих заключений в двух экземплярах); - табеля учета рабочего времени; - документов, подтверждающих проживание и проезд сотрудников Подрядчика для выполнения Работ, а также документов, подтверждающих оплату; - акта о сдаче-приемке работ, подписанного Подрядчиком и Заказчиком; - счета-фактуры Подрядчика на стоимость выполненных Работ; - счета на оплату; - акта сверки взаиморасчетов по выполненным Работам;