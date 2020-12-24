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    Главная / Торги / Поставка двутавра 60Ш4 ГОСТ Р 57837-2017 С345-3 ГОСТ 27772-2015 L=11,7-12м

    Поставка двутавра 60Ш4 ГОСТ Р 57837-2017 С345-3 ГОСТ 27772-2015 L=11,7-12м

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809571Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двутавра 60Ш4 ГОСТ Р 57837-2017 С345-3 ГОСТ 27772-2015 L=11,7-12м614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009809571

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка двутавра 60Ш4 ГОСТ Р 57837-2017 С345-3 ГОСТ 27772-2015 L=11,7-12м

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 14:06

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2081_ЗП_МСП_поставка_двутавра.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-73-55

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    ObukhovaNatalya@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Обухова Н. Р.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка двутавра 60Ш4 ГОСТ Р 57837-2017 С345-3 ГОСТ 27772-2015 L=11,7-12м

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 21:5926.01.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809571Подведение итогов не позднее Поставка двутавра 60Ш4 ГОСТ Р 57837-2017 С345-3 ГОСТ 27772-2015 L=11,7-12м614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка двутавра 60Ш4 ГОСТ Р 57837-2017 С345-3 ГОСТ 27772-2015 L=11,7-12м

    Начальная цена

    11 599 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    115 999,20 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    24.10.71.120

    Двутавры стальные горячекатаные из нелегированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.7

    Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей"

    Кол-во: 200.00000

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