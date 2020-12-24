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Номер извещения
32009809571
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка двутавра 60Ш4 ГОСТ Р 57837-2017 С345-3 ГОСТ 27772-2015 L=11,7-12м
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
16.12.2020 14:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-73-55
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
ObukhovaNatalya@npoiskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Обухова Н. Р.
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка двутавра 60Ш4 ГОСТ Р 57837-2017 С345-3 ГОСТ 27772-2015 L=11,7-12м
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка двутавра 60Ш4 ГОСТ Р 57837-2017 С345-3 ГОСТ 27772-2015 L=11,7-12м
Начальная цена
11 599 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
115 999,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.10.71.120
24.10.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200.00000
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