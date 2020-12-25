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    Главная / Торги / Оказание услуг по технической поддержке системы Галактика ERP 9.1

    Оказание услуг по технической поддержке системы Галактика ERP 9.1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009809540Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по технической поддержке системы Галактика ERP 9.1 ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009809540

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по технической поддержке системы Галактика ERP 9.1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 14:02

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    344_20_оказание_услуг_галактика.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Контактный телефон

    +7 343 358-00-29

    Факс

    +7 234 35-80321

    Адрес электронной почты

    urdog@metro-ektb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Махнева Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по технической поддержке системы Галактика ERP 9.1

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009809540Подведение итогов не позднее Оказание услуг по технической поддержке системы Галактика ERP 9.1 Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по технической поддержке системы Галактика ERP 9.1

    Начальная цена

    2 057 567,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30.000

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62.02

    Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по технической поддержке системы Галактика ERP 9.1 "

    Кол-во: 12.00000

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