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    Главная / Торги / Шпонки

    Шпонки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036951Дата и время окончания срока приема заявок Детали по чертежамОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036951

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Шпонки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 13:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__УГО_226_Шпонки.pdf

    Закупочная_документация_поставка.rar

    Перечень_документов.pdf

    ГП036951_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-68-45

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    M.Kravchenko@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравченко Максим Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Детали по чертежам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036951Дата и время окончания срока приема заявок Детали по чертежамОрск

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 11:0025.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036951Дата и время вскрытия заявок Детали по чертежамОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.01.202108.01.2021 14:0008.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036951Подведение итогов не позднее Детали по чертежамОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Детали по чертежам

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка по заявке в 1 квартале 2021 года.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    25.94.12.130

    Шпонки и шплинты из черных металлов

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/819788/name/5fe96a48d0c294.68054805

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпонка 12х8х100 ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шпонка 14х9х70 ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шпонка 18х11х160 ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Шпонка 22х14х100 ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Штифт конический 12х50 ГОСТ 3129-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Винт М12-6gх20.14Н.019 ГОСТ 1476-93"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Штифт 8х20 ГОСТ 3128-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Шпонка 5х5х25 ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 1

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